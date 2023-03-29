Akbank kredi musluklarını açtı! Başvuranlara 12 ay ödemesiz kredi dağıtacak: Tek bir şartı var

Akbank müşterilerine çeşitli imkanlar sunmaya devam ederken tam 1 yıl geri ödemesiz veya 1 yıl içerisinde istenildiği zaman ödenecek kredi kampanyasını başlattı. Banka tarafından gelen açıklamalar üzerine 1 yıl ödemesiz kredi kampanyasından yararlanacak olan müşterilerin belirli bir gelir düzeyine sahip olması başlıca gerekli şartlardan kabul edildi.
AKBANK 12 AY GERİ ÖDEMESİZ KREDİBankalar arasında ki rekabeti attırırken farklı kampanya duyuruları gelmeye başladı. Akbank, 12 ay geri ödemesiz kredi vermeye başladığını açıklarken vatandaşlar ise şartların neler olduğunu araştırmaya başladı. 1 yıl içerisinde istenildiği zaman ödenecek olan kredi taksitleri milyonlarca kişiye derin nefes aldırttı. Banka yetkilileri, bu uygulamayla beraber esnafların işlerini büyütmelerine ve geliştirmelerine destek olmayı amaçladıklarını duyurdu.
Kampanyaya katılım sağlamak için 12 ay vadeli spot kredi başvurularında olduğunda öde imkanı sunuldu. Anapara ödemesine kredinin vadesini aşmamak şartıyla istenildiği zaman ödemeler gerçekleşir. Kredi faizi, mart, haziran, eylül ve aralık aylarında uygulanırken faiz oranları ise farklılık gösterir. Ana parasını erken kapatmak isteyenler ise erken kapatma komisyonu ödemek zorunda kalmaz. Cep telefonlarından başvuruda bulunmak isteyenler ''OLDUGUNDAODE'' yazarak arasına boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak 4425'e kısa mesaj göndermesi yeterli kabul edilir.