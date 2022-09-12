Akbank'lı olanlara bankadan güzel haber! Kart sahibi herkese 75 TL ödeme yapılacak, o tarihten önce hemen başvurun

Kampanyaya Cüzdan üzerinden katılmak için harcama yapmadan önce “Hemen Katıl” butonuna tıklamanız gerekiyor. Profil alanında "Kampanyanız" başlığı altında kampanya göründüğünde kampanyaya katılım garanti edilir.
Kısa mesaj göndererek kampanyaya katılmak için Akbank sisteminde kayıtlı cep telefonu numarasından "A101" yazıp kayıt olmanız ve 4566'ya SMS göndermeniz gerekmektedir. Akbank sistemine kısa bir mesaj atandıktan sonra kampanyaya katılacaksınız ve Akbank kayıt olduğunuzu bildirecektir. Katılmak için SMS gönderildi; operatörlerin kendi tarifelerine göre ücretlendirilir.
Kısa mesaj göndererek kampanyaya katılmak için Akbank sisteminde kayıtlı cep telefonu numarasından "A101" yazıp kayıt olmanız ve 4566'ya SMS göndermeniz gerekmektedir. Akbank sistemine kısa bir mesaj atandıktan sonra kampanyaya katılacaksınız ve Akbank kayıt olduğunuzu bildirecektir. Katılmak için SMS gönderildi; operatörlerin kendi tarifelerine göre ücretlendirilir.