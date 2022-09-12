Finans
12 Eylül 2022 - 04:58

Akbank'lı olanlara bankadan güzel haber! Kart sahibi herkese 75 TL ödeme yapılacak, o tarihten önce hemen başvurun

Bu duyuru tüm Akbank kart sahiplerine! Akbank müşterileri için son duyuru geldi. 15 Eylül'de sona erecek buna göre 1 Eylül - 15 Eylül 2022 tarihleri arasında Axess'e özel www.A101.com.tr'den yapılacak ilk 750 TL ve üzeri alışverişe 75 TL chip hediye edilecek. Kampanya şartları sağlandığında hemen karta yüklenecek olan çip para, katılımcı Axess üye işyerleri kullanılabilecek. İşte kampanyaya katılmak için detaylar…

Finans
12 Eylül 2022 - 04:58
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Akbank'lı olanlara bankadan güzel haber! Kart sahibi herkese 75 TL ödeme yapılacak, o tarihten önce hemen başvurun
Kampanyaya Cüzdan üzerinden katılmak için harcama yapmadan önce “Hemen Katıl” butonuna tıklamanız gerekiyor. Profil alanında "Kampanyanız" başlığı altında kampanya göründüğünde kampanyaya katılım garanti edilir.

Kısa mesaj göndererek kampanyaya katılmak için Akbank sisteminde kayıtlı cep telefonu numarasından "A101" yazıp kayıt olmanız ve 4566'ya SMS göndermeniz gerekmektedir. Akbank sistemine kısa bir mesaj atandıktan sonra kampanyaya katılacaksınız ve Akbank kayıt olduğunuzu bildirecektir. Katılmak için SMS gönderildi; operatörlerin kendi tarifelerine göre ücretlendirilir.

Kampanya Detayları

Cüzdan veya SMS'e kayıtlı olmayan kart sahiplerinin kampanyaya yaptığı harcamalar dikkate alınmayacaktır. Kampanyaya sadece www.A101.com.tr üzerinden yapılan alışverişler dahildir. A101 marketten veya kapıda A101 uygulamasından yapılan alışverişler kampanyaya dahil değildir. Kampanya sanal satış noktalarından yapılan ödemelerde geçerlidir. Axess, Wings, Free, Akbank Kart, ek haritalar ve bunlarla ilgili sanal haritalar kampanyaya dahildir. Bank'O Axess kart ve Ticari kart puan kampanyasına dahil değildir. Müşteri bazlı Chip-para kampanyası. Bir müşteri, ana kart ve ek kart ile yapacağı harcamalarda tek seferlik kampanyadan 75 TL'ye kadar jeton kazanabilir. Kazanılan bonus tutarı, müşterinin kampanya süresince en son harcadığı karta yüklenecektir.

Nakit çekme, EFT/havale, fon alış/satış, BES işlemleri, anında/otomatik faturalar, SGK ödemeleri/vergileri ve chip ile yapılan alışverişler kampanyaya dahil değildir. Chipler geçersiz sayılacak ve iade edilecektir. Çip kullanılması durumunda ekstreye borç yansıtılır.

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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