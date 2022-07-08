Akbank mobil bankacılık ne zaman düzelecek? 8 Temmuz 2022 Cuma Akbank mobil uygulaması çöktü!

Kurban Bayramına bir gün kala en çok tercih edilen bankaların birinin mobil uygulaması çöktü. Sabah vakitlerinde yaşanan sorun sonrası vatandaşlar zorluk çekti. Akbank kullanıcıları mobil bankanın çökmesi nedeniyle hiçbir işlemlerini gerçekleştiremediler. Bunun üzerine vatandaşlar sosyal medya üzerinden tepkiler gösterdi.
Akbank mobil uygulaması neden çöktü?Akbank mobil uygulamasında işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar sorunla karşılaştı. Mobil uygulamada hata veren mobil bankacılık sonrası insanlar kurban bayramı öncesi zor durumda kaldılar. Akbank mobil uygulamasının ne zaman düzeleceğini merak eden vatandaşlar sorularına yanıt aramaktadırlar.
15.00'e kadar işlemler uzatıldı
Akbank mobil bankacılığın çökmesi üzerine Akbank yöneticileri konu ile ilgili açıklama yaptı. Vatandaşların işlemlerini gerçekleştirmeleri için saat 15:00'e kadar uzattığını dile getirdiler.