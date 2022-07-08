TEKNOLOJİ
08 Temmuz 2022 - 15:26

Akbank mobil bankacılık ne zaman düzelecek? 8 Temmuz 2022 Cuma Akbank mobil uygulaması çöktü!

Akbank müşterileri bayrama bir gün kala mobil bankacılıkta sorunla karşılaştı. İşlem yapmak isteyen vatandaşlar aksaklık nedeniyle Akbank'a tepki gösterdi. Konu ile ilgili Akbank açıklama yaptı. Akbank mobil bankacılık çöktü mü? Akbank mobil bankacılık ne zaman düzelir? İşte ayrıntılar.

TEKNOLOJİ
08 Temmuz 2022 - 15:26
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Akbank mobil bankacılık ne zaman düzelecek? 8 Temmuz 2022 Cuma Akbank mobil uygulaması çöktü!


Kurban Bayramına bir gün kala en çok tercih edilen bankaların birinin mobil uygulaması çöktü. Sabah vakitlerinde yaşanan sorun sonrası vatandaşlar zorluk çekti. Akbank kullanıcıları mobil bankanın çökmesi nedeniyle hiçbir işlemlerini gerçekleştiremediler. Bunun üzerine vatandaşlar sosyal medya üzerinden tepkiler gösterdi.

Akbank mobil uygulaması neden çöktü?

Akbank mobil uygulamasında işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar sorunla karşılaştı. Mobil uygulamada hata veren mobil bankacılık sonrası insanlar kurban bayramı öncesi zor durumda kaldılar. Akbank mobil uygulamasının ne zaman düzeleceğini merak eden vatandaşlar sorularına yanıt aramaktadırlar.

15.00'e kadar işlemler uzatıldı



Akbank mobil bankacılığın çökmesi üzerine Akbank yöneticileri konu ile ilgili açıklama yaptı. Vatandaşların işlemlerini gerçekleştirmeleri için saat 15:00'e kadar uzattığını dile getirdiler.

akbank

Akbank'tan açıklama

Akbank, sosyal medya üzerinden şu açıklamaları yaptı.

'Sistemimizde yoğunluk sebebiyle aksaklıklar ve sorunlar yaşamaktayız. Bütün birimlerimiz konu ile ilgili çalışmalarına devam etmekte olup gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Şubemizde çalışma saatlerimiz ve EFT işlemleri saat 15:00'e kadar uzatılmıştır. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Yaşadığınız aksaklık ve sorunlar için özür dileriz' dedi.

Akbank mobil bankacılık ne zaman düzelir?

Akbank tarafından sorunun ne zaman çözüleceğine dair henüz net bir açıklama gelmedi. Banka şube işlemleri ve EFT işlemleri için saat 15.00'e kadar uzattıklarını açıkladı. 

EDİTOR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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