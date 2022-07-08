Akbank mobil çöktü mü? Akbank mobil neden açılmıyor?

Akbank müşterileri işlem yapmakta sıkıntı yaşıyor. Bu da Akbank mobil bankacılığı çöktü mü? sorularını akla getirdi. Yapacakları işlemler sırasında Akbank mobil uygulama Error veriyor. Akbank mobil bankacılığı ile ilgili detaylar haberimizde! Akbank bankacılığı geçen dönemlerde de aynı sorun yaşanmıştı. Mobil uygulama ve internet üzerinden işlemler yapılamıyordu. Yine aynı sorunu yaşayan Akbank mobil bankacılığı için açıklama geldi.
Akbank mobil şubeye neden giriş yapılamıyor?
Kurban Bayramının yaklaşması ile kullanıcılar bir çok işlem yapmak istiyor. Fakat sorun yaşıyor. İşlem yapmak istedikleri esnada "Şu anda size hizmet veremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" uyarısı geliyor.
Yoğun talep istek ve şikayet üzerine problem halen çözülmüş değil. Akbank ise bu durumla alakalı açıklama yaptı. Açıklamasında ;"Sistemlerimizde yoğunluk nedeniyle yavaşlama ve aksamalar yaşıyoruz. Tüm birimlerimiz konuyla ilgili çalışmakta olup sürece dair bilgilendirme yapmaya devam edeceğiz. Yaşadığınız aksaklıktan doları özür dileriz" denilerek arızanın yoğunluk kaynaklı olduğu ve sorunun çözümü için çalıştıklarını söyledi.