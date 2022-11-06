Akbank Mobilden başvurana 0 faizle 10.000 TL veriyor! Kredi gibi ama değil!

Akbanklı olmayanlar bu kampanya ile hemen başvuru yapacak. Akbank’tan yapılan son kampanya duyurusu ile 10 bin TL sıfır faiz ile verilecek. Bunun için cep telefonunuza Akbank Mobil uygulamasını indirmeniz yeterli oluyor. İşte kampanyaya ilişkin detaylar.
İlk kez Akbanklı olana 0 faiz müjdesi!
Akbank müşterisi olmayan kişiler için müjdeli haber
duyuruldu. Müşteri kitlesini genişletmek isteyen Akbank, yeni kampanyası ile ilk kez Akbank müşterisi olacaklara 0 faizli 10 bin TL nakit avans hizmeti sunacak. Mobil uygulama üzerinden Akbanklı olup kredi kartına başvuru yapanlar, 10 bin TL’ye kadar 0 faizli taksitli vakit avansını 6 ay vadeye kadar ücretsiz kullanacaklar. Akbank’ın 0 faizli nakit avans kampanyası 17 Ekim 2022 – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında geçerli olacak. Cep telefonuna Akbank Mobil uygulamasını indirip, “ Akbanklı olmak istiyorum “ butonu üzerinden ilerleyen kişiler bu kampanyadan yararlanabilecek. Bu kişilerin belirtilen tarihler arasında ilk kez Axess ya da Wings karta başvurmaları ve 15 Aralık 2022 tarihine kadar başvurularının onaylanması gerekmektedir. Bu tarihine kadar başvurusu onaylanan yeni müşteriler, taksitli avans limitleri doğrultusunda kampanyadan 31 Aralık 2022 tarihine kadar faydalanabilecekler.
10 bin TL’ye kadar nakit avans çekebilecekler
Kampanya kapsamındaki katılımcıların, SMS’te belirtilen tarihe kadar yapacakları 10 bin TL’ye kadar 2-6 ay vadedeki Taksitli Avans işlemlerinde indirimli yüzde 0 aylık akdi faiz oranı geçerli olacaktır. Ancak 17 Ekim 2022 tarihinden önce açık Axess, Wings ya da Free kartı olan müşteriler kampanyadan yararlanamamaktadır. Taksitli Avansta, işlem başına en az 200 TL tutarında kullanılabilmektedir. ATM’lerde ise tek seferde en fazla 4 bin TL ile sınırlandırılmıştır. Akbank’ın sadece yeni müşterilerine sunduğu sıfır faizli taksitli avans kampanyası ile 10 bin TL’ye kadar avans kullanmak isteyen kişilerin en geç 30 Kasım’a kadar Akbank Mobil üzerinden başvuru yapması gerekiyor. Bu tarihten sonra yapılan başvurularda aynı kurallar geçerli olmamaktadır. Bu nedenle kampanyadan yararlanmak isteyenlerin ellerini çabuk tutması gerekiyor. Kampanya ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için Akbank’ın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.