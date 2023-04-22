Akbank muslukları açtı! Emekliye öyle bir rakam teklif etti ki: Bu parayı almak için kapısında yatacaklar

Milyonlarca emekli vatandaşın takip ettiği emekli promosyon ücretleri bankalar arasında değişiklik göstermektedir. O banka promosyon ücretlerini güncelledi. O bankada promosyon ödemesi miktarı ne kadardır? Merak edilen detaylar haberimizde.
O BANKA EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİNİ GÜNCELLEDİ!Milyonlarca emekli vatandaşın merakla takip ettiği promosyon tutarları bankalar tarafından belirlenmektedir. En yüksek promosyon ödemesi yapan banka araştırılmaktadır. Bankalar promosyon tutarlarında yarış içerisindeler. Emekli maaşlara zam gelmesi ile birlikte promosyon ücretlerinde de zam beklenmekteydi.
Akbank SGK Emekli Maaşını kendi bankasından alanlar için 7000 TL promosyon ve 1500 chip para ile 8500 TL ödemektedir. 0 – 3.499 TL maaş alan kişilere 4.200 TL, 3.500 TL – 7.499TL maaş alanlara 4.850 TL, 7.500 TL – 9.999 maaşı olanlara 6.250 TL, 10.000 TL ve üzeri ödeme alanlara 7.000 TL promosyon verilecektir. SSK, Bağ-KUR veya Emekli Sandığı emekli maaşlarını 1 Mart- 30 Nisan 2023 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan vatandaşlar 3 yıl taahhüt sözü vererek 7000 TL'ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir. Bunun yanında ilk defa Axess, Wings sahibi olacaklar SGK emeklilerinin 12 ay süresince bir defa veya her ay en az 1000 TL harcama karşılığı 1500 chip para ile 8500 TL'den yararlanabilecektir. Akbank Mobil, internet, Müşteri İletişim Merkezi ile maaşlar kolayca Akbank'a taşınılabilir. Promosyon ücreti başvurusunda bulunabilirsiniz. Emekli Sandığı emeklisi olacaksanız , çalıştığınız kuruma veyahut Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına emeklilik başvuru dilekçenizde maaş, ikramiye ödemeleri için Akbank'ı belirtmeniz yeterli olacaktır. SSK, Bağ-KUR emeklisi olacak iseniz, e-Devletten veyahut SGK İl/İlçe Müdürlükleri'ne emeklilik başvurusunda Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi'nde banka tercihinizi Akbank olarak belirtmeniz gerekmektedir. Tüm detaylara Akbank internet adresinden ulaşabilirsiniz.