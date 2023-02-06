Kredi
06 Şubat 2023 - 21:45

Akbank muslukları açtı: Tek bir tıkla 20.000 TL ödeniyor!

Akbank, ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı ve 18 yaşını doldurmuş olan tüm mşterilerine yeni kredi paketi oluşturduklarını duyurdu.

Kredi
06 Şubat 2023 - 21:45
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Akbank muslukları açtı: Tek bir tıkla 20.000 TL ödeniyor!
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Akbank, son dönemde düzenlediği kampanyalarla en çok başvuru alan bankaların başında geliyor. Bankadan yapılan açıklamada hazırlanan ihtiyaç kredisi kampanyasında çekilen kredilerini belirli koşullarda geri ödeme fırsatı sunulduğu belirtildi. 18 yaşını doldurduysanız hızlı bir şekilde Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir ve kredinizi geri ödeyebilirsiniz. Akbank ihtiyaç kredisine başvuru yapmak isteyen herkes, bankanın kredi koşullarını sağlaması durumunda aynı gün geri ödeme alabilir.

Akbank tarafından hazırlanan ihtiyaç kredisi ile ilgili kampanyaya katılmak için başvuruda bulunduktan sonra 5 dakika sonrasında nakit kredi ödemesi uygun bulunanlara sonuç gönderilecektir. İhtiyaç kredisi kullanmak istiyor ve bankanın kendi kredi koşullarına uyduğunuza inanıyorsanız aynı gün içerisinde kredi işlemini tamamlayabilir ve onaylanan kredinizi kullanım için hesabınıza yönlendirebilirsiniz.



Akbank 20.000 TL ihtiyaç kredisi

En az 1500 kredi notunuz varsa ve nakit kredi çekmek istiyorsanız bunu Akbank aracılığıyla yapabilir ve istediğiniz parayı kullanabilirsiniz. Akbank'ın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılanlar, bankanın istediği standartlara uymaları halinde 50.000 TL'ye kadar hizmet ödemesi gerçekleştirebiliyor ve kredi 36 ay vade ile kullanılabiliyor.

AKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen tüm banka vatandaşları aynı gün içerisinde kredi ödemelerini alabilmekte ve şubeye gitmeden işlem yapmalarına olanak sağlayan kampanyalardan yararlanabilmektedir. Bu kampanyada Akbank, yaşadığınız yerden cep telefonunuza SMS ile kredi göndereceğini duyurdu.

İhtiyaç kredisi kampanyamıza SMS ile katılmak istiyorsanız, kredi yazın, boşluk bırakın, bu mesajı 44 25'e gönderin, TC kimlik numaranızı girin ve ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunun. Genel kredi kampanyasına katılan ve SMS ile başvuruda bulunan tüm vatandaşların işlemleri aynı gün içinde yapılacak ve kredi ödemeleri hesaplarına alacak olarak yansıtılacaktır.

Cep telefonuna SMS ile kredi onayı alan vatandaşlar da Akbank Direkt uygulamasını kullanarak oradan kredi çekebiliyor. Akbank direkt başvuru ile kredi başvurusu yaptığınızda, bankanız anında sonucu size bildirecek ve onaylanan tutar hesabınıza alacak kaydedilecektir.

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