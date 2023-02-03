Akbank müşterileri ayın ballısı oldu! Bu işlemi yapan tam 500 TL'yi geri alacak: İşte bayram ettiren kampanya detayları

Akbank’tan müşterilerine muhteşem bir kampanya haberi geldi. Akbank hepimizin en çok ihtiyacı olan teknoloji ürünleri için kampanya düzenlediğini açıkladı. Detaylar haberimizde…
AKBANK'TAN MUHTEŞEM KAMPANYA! TEKNOSA’DA 2.000 TL HARCA 500 TL İNDİRİM KAZAN
Ekonomik olarak zor dönemden geçtiğimiz şu günlerde Akbank, en maliyetli sektörü olan teknolojide de indirimler sunuyor. Akbank Mobil ile "1008TEKNOSA500" davet kodu ile Akbank'a üye olun. Teknosa'da 2.000 TL harcayın, 500 TL indirim kodu kazanın
KAMPANYA ŞARTLARIKampanyaya göre, 1008TEKNOSA500 davet kodu ile ilk kez Akbank müşterileri Teknosa'da kazandıkları indirim kodunu kullanarak Teknosa.com ve Teknosa Mağazaları’ndan 2.000 TL ve üzeri alışverişlerinde 500 TL'ye varan indirim kazanabilirler. Kampanya sadece Akbank Mobil'den "1008TEKNOSA500" davet kodu ile yapılan başvurularda geçerlidir. Akbank Mobil üzerinden kampanyadan sadece Akbank'a ilk kez üye olanlar yararlanabilir. Kampanyadan bir defaya mahsus olmak üzere yararlanılabilir. Akbank'a ilk kez üye olanlar 1008TEKNOSA500 davet kodu ile kampanyadan yararlanabilirler. Üyelik oluştururken "1008TEKNOSA500" davet kodunu girmezseniz, bu aşamaları tamamlasanız bile kampanyadan yararlanmazsınız. Akbank'a mobilden üye olmak ve kampanyalarımızdan faydalanmak için Akbank Mobil uygulamasını indirip "Müşteri olmak istiyorum" seçeneğini seçip "Davet Kodu" bölümüne "1008TEKNOSA500" kodunu girerek devam etmeniz gerekmektedir. Kampanya kapsamında alınan Teknosa indirim kodu, müşteri "1008TEKNOSA500" davet kodu ile Akbank üyelik aşamasını tamamladıktan sonra SMS ile müşteriye gönderilecektir. İndirim kodunu kullanmak için aktivasyon gereklidir. Aktivasyon aşaması için TKNS yazıp boşluk bırakınız. Elde edilen kodun 7889'a SMS olarak gönderilmesi gerekmektedir. Bir kampanyadan yararlanmak için Teknosa.com hesabınıza giriş yapmalı, alışveriş sepeti seviyesine gitmeli ve uygun kampanyayı seçmelisiniz. İndirimler otomatik olarak entegre edilir. Teknosa mağazasında kod etkinleştirildikten sonra indirimden faydalanmak için kasaya cep telefonunuzu göstermeniz yeterli. Kod kişiye özeldir ve yalnızca bir kez geçerlidir. Bu kampanya sadece bireysel müşteriler içindir. İndirimin kullanılabilmesi için Web'de ürün alınma aşamasında Apple, Monster, Dyson, markalı ürünler, Sony PlayStation 5 Oyun Konsolu, Microsoft Xbox Series X&Series S Oyun gereci Airfryerlar, SSD, HDD ve Dijital Kartlar olmamalıdır. Bu kampanya Teknosa'nın teknosa.com üzerinden satışını yaptığı ürünler için geçerlidir. Diğer kampanyalar ile birleştirilemez.
Aktarılan kampanya indirim kodları 31 Mart 2023 tarihine kadar kullanılabilir. Kullanıcının bu süre ve şartlardan herhangi birine uymaması, eksik bilgi veya belge sunması ve Teknosa indirim kodunu kaybetmesi halinde başvurusu geçersiz sayılacaktır. Kayıp indirim kodlarından Akbank ve Teknosa A.Ş. sorumlu değildir. Detaylı bilgi için:teknosa.com, akbank.com, 0850 222 55 99, 444 25 25. Kampanya 16 Ocak - 16 Şubat 2023 tarihleri arasında geçerlidir. Akbank ve Teknosa İç ve Dış Tic A.Ş., kampanyayı geçici veya sürekli olarak tek taraflı olarak durdurma, uzatma ve kampanya hüküm ve koşullarını haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.