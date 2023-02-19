Akbank müşterileri bayram edecek! O harcamayı yapanlara 1000 TL para verilecek

Banka müşterilerinin kredi kartı kullanımının artması amacıyla banka müşterilerine bonus kampanyaları sunuluyor. Kampanyalar dahilinde harcamalara ek bonus TL kazanılıyor. Peki Akbank 1000 TL ödemesi nasıl alınır? 1000 TL bonus kampanyası şartları nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
AKBANK 1000 TL BONUS KAMPANYASIAkbank tarafından yapılan yeni duyuruya göre ilk kez kredi kartı başvurusu yapan vatandaşlar için 1000 TL ve üzeri alışverişlerde 200 TL, toplam 1000 TL bonus hediyesi verilecek. Kampanya 1 Şubat öncesinde kredi kartı olmayan ve 1 Şubat 28 Şubat tarihleri arasında başvuru yaparak kredi kartı alan müşteriler için ödeme yapılacak. Kredi kartı başvuruları mobil uygulama, internet bankacılığı, telefon bankacılığı ve ATM üzerinden yapılabilecek. Kartın dijital kullanıma açıldıktan sonra yapılan 15 Mart tarihine kadar yapılan 1000 TL ve üzeri her alışveriş için 200 TL, toplam 1000 TL ödeme yapılacak. Kampanyadan faydalanmak için tek seferde aynı iş yerinden 1000 TL ve üzeri alışveriş yapmak gerekiyor.
Free, Troy, Ticari kart, ek kart, öğrenci kartı ve sanal kart kampanyaya dahil edilmeyecek. Kampanyadan kazanılan bonus paralar karta otomatik olarak yüklenecek ve iptal işlemlerinde kazanılan bonuslar iade alınacak. Nakit çekim, havale, EFT, fon alım satım, BES, otomatik ödeme, vergi ödemeleri kampanyaya dahil olmayacak. Yapılan alışverişlerde yasal olarak en fazla 12 ay taksitlendirme yapılır ve 18 ayı geçemez. Bireysel kredi kartları ile yapılan yurt dışı havayolu, seyahat acentesi, konaklama ile ilgili harcamalar 3 ay, elektronik harcamalar 4 ay, kulüp ve dernek ödemeleri 6 ay, sağlık ürünleri alımları 9 ay, vergi, eğitim, bilgisayar, taşıma, sağlık ve sosyal hizmetler ve cep telefonu alışverişleri 12 ay taksitlendirilir. Akbank müşterilere sunduğu kampanya ile ilgili değişiklik yapma ve kampanya iptal etme hakkına sahiptir. Somut bir mal ya da hizmet içermeyen ürünlerin alınmasında taksit uygulaması yapılmaz.