Akbank müşterileri sevinçten havalara uçtu! Bunu yapana 3 ay boyunca bedava oldu!

Akbank müşterileri, Akbank Mobil’de yer alan Kampanyalar’da Düşyeri Uppy Kampanyası sayfasından kişiye özel 299 TL değerindeki 3 aylık Uppy kodunu alarak 15 Şubat 2023'e kadar geçerli olan kampanyadan faydalanabilir.Akbank, müşterilerine özel bir kampanya duyurdu. Banka, 15 Şubat 2023 tarihine kadar geçerli olacak kampanyasının 2.000 kişi ile sınırlı olacağını ve bu kapsamda 299 TL değerindeki 3 aylık Uppy Premium kodu ücretsiz verileceğini duyurdu. Kampanya hakkında ayrıntılı bilgiyi Akbank Mobil’de yer alan Kampanyalar’da Düşyeri Uppy Kampanyası sayfasından alabilirsiniz.Alınan kod, 28.02.2023 tarihine kadar geçerlidir.Kampanyadan faydalanmak isteyen müşteriler, www.uppyforkids.com ‘da yer alan Premium Kodu alanından kişiye özel olarak verilecek kodu girerek üyeliğini başlatabilir. Kampanyaya katılan herkes yukarıda belirtilen kampanya şartlarını kabul etmiş sayılır. Akbank, kampanyayı durdurma ve kampanya şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.Kodu kullanan müşteri sayısı belirlenen limite ulaştığında kampanya durdurulacaktır. Kampanyadan bir müşterinin bir kez faydalanabileceği unutulmamalıdır. Herhangi bir nedenle kampanyanın öngörülen son tarihten önce bitmiş olmasından ya da limitin dolmasından ötürü Akbank sorumlu tutulamaz. Akbank müşterileri, bu kampanyadan faydalanmak için hemen harekete geçmeli ve kodları almalıdır.Uppy for Kids, eğitim ve oyunun birleştiği bir çocuklar için tasarlandığı sanal bir platformdur. Çocuklar için tasarlandığından, kullanımı kolay ve eğlenceli olması hedeflenmiştir. Uppy for Kids, çocukların zeka ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla tasarlandı. Uppy for Kids'te, çocuklar interaktif oyunlar ve etkinlikler aracılığıyla çeşitli konuları öğrenebilirler. Aynı zamanda, çocukların dil, matematik, okuma ve yazma becerilerini de geliştirmelerine yardımcı olunur. Uppy for Kids ayrıca, çocukların sosyal becerilerini de geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Örneğin, çocuklar diğer çocuklarla iletişim kurabilecekleri ve çeşitli oyunlar oynayabilecekleri sanal ortamlar sunulur. Uppy for Kids, çocukların eğitim ve oyun deneyimlerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla tasarlandı ve çocuklar için güvenli bir platform olarak tasarlanmıştır.