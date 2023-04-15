Akbank müşterileri yaşadı! Paraya para demeyeceksiniz: 75 bin TL ödeme yapılıyor!

Akbank müşterilerinin bu ay yüzü gülecek! Kart kullanan müşteriler 75 bin TL ödeme alacak! Peki şartlar ne olacak? Kimler başvuru yapabilecek? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
AKBANK MÜŞTERİLERİNE 75 BİN TL ÖDEMEAkbank tarafından bildirilen yeni haberlere göre ihtiyaç kredisi kullanacak vatandaşlara özel kredi kampanyası başlatıldı. Kredi şartlarını taşıyan vatandaşlar 75 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilecek. Akbank ihtiyaç kredisi başvuruları mobil uygulama, internet bankacılığı ve şube üzerinden yapılabilecek. Başvurular dakikalar içinde sonuçlanarak ödemeler anında yapılacak.
Kredi politikalarına uygun olan müşteriler banka müşterisi olduktan sonra kredi başvurularını gerçekleştirebilecek. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için mobil uygulama üzerinden banka müşterisi olmak istediğinizi belirterek görüntülü görüşme yoluyla banka müşterisi olabilir ve ihtiyaç kredisi başvurunuzu anında yapabilirsiniz. Yeni müşteri olan vatandaşlara ihtiyaç kredisi çekimlerinde uygun faiz oranları uygulanacak. Kredi ödemeleri 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak kullanılabilecek. Başvurular SMS yoluyla da yapılabilecek. SMS yoluyla başvuru yapmak isteyen müşterilerin 4425 numarasına KREDİ yazıp boşluk bırakarak kimlik numaralarını yazıp göndermesi gerekiyor.