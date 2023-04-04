Akbank müşterisi olanlara müjde! 30 Haziran' a kadar bedava oldu: Bu kodu hemen alın!







KAMPANYA AYRINTILARI







ÜCRETSİZ ÜYELİK KODU ALMAK İÇİN





Akbank, mobil uygulamasını kullanan müşterilerine yönelik bir duyuru yayınladı. Yayınlanan duyuruya göre, 30 Haziran'a kadar tüm müşteriler ücretsiz olarak Akbank Mobil hizmetinden faydalanabilecekler. Bu fırsattan yararlanmak isteyenler, uygulamaya girdikten sonra belirli bir kodu kullanarak ücretsiz hizmeti aktif hale getirebilecekler. Ayrıca, Akbank müşterilerini sevindirecek bir diğer duyuru ise, bankanın Meditopia'dan 1 aylık ücretsiz üyelik fırsatı sunduğudur. Bu fırsattan yararlanmak isteyen müşteriler, uygulama üzerinden kayıt olabilirler.5 Nisan – 30 Haziran 2023 tarihleri arasında Akbank Mobil'den alacağınız üyelik kodu ile Meditopia mobil uygulamasında 1 ay ücretsiz Premium üyelik sunulacaktır.Eğer bu kampanyadan faydalanmak isterseniz, Akbank Mobil uygulaması üzerinden Meditopia kampanya sayfasına giderek kişiye özel üyelik kodunuzu alabilirsiniz. Aldığınız üyelik kodunu Meditopia mobil uygulamasına üye olduktan sonra Profil - Ayarlar - Kod kullan alanına girerek kullanabilirsiniz. Ancak unutmayın ki, her müşteri yalnızca bir adet kod alabilir ve kampanya süresi ve kodların sayısı sınırlıdır. Ayrıca, üyelik kodları para ile satılamaz veya paraya çevrilemez. Kampanya koşullarının değiştirilme veya kampanyanın iptal edilme hakkı ise Akbank T.A.Ş. ve Meditopia'ya aittir.Akbank Mobil’e giriş yapıldıktan sonra ana sayfada yer alan “Kampanyalar” alanından “Ücretsiz Meditopia Üyeliği” kampanyası detaylarına ulaşarak size özel üyelik kodunuzu alabilirsiniz.