Finans
24 Şubat 2023 - 12:00

Akbank promosyon bayrağını taşıyor! Emekli maaşı olana rekor promosyon! Maaşını taşıyan nakit parasını cebine koyacak

Emekli vatandaşların promosyon ödemeleri ile ilgili araştırmaları devam ediyor. Değişiklik yapan bir banka da Akbank oldu. Peki Akbank emekli promosyon tutarları ne kadar? Tüm detaylar haberimizde.

Finans
24 Şubat 2023 - 12:00
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Akbank promosyon bayrağını taşıyor! Emekli maaşı olana rekor promosyon! Maaşını taşıyan nakit parasını cebine koyacak
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Mevcut emekli vatandaşlar ve EYT ile emekli olacak milyonlarca kişi için bankalar promosyon konusunda adeta yarışıyor. Peki emekli promosyonlarında güncelleme yapan Akbank promosyon ödemesini ne kadar yapacak? Şartları nedir? Akbank emekli promosyonları ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONLARI

Akbank bankalar arasında emekli promosyon tutarlarını yükselten bankalardan biri oldu. Akbank güncellemesine göre 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4 bin 200 TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlar 4 bin 850 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alanlar 6 bin 250 TL, 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı alanlar 7 bin TL promosyon ödemesi alacak. 



Akbank Emekli Promosyonu

Emekli promosyonu banka tarafından sadece yeni emeklilere değil, mevcut emeklilere de ödeniyor. Emekli olup emekli maaşını bankaya taşıyan ve 3 sene bankada kalma taahhüdü veren emekli vatandaşlar promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Akbank maaş taşıma işlemleri mobil uygulama, internet şubesi ve en yakın banka şubesinden yapılabiliyor. 3 senelik maaş taşıma sözleşmesi imzalandıktan 3 gün sonrasında emekli promosyonları hesaba geçiyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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