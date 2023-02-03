Akbank promosyon meşalesini kaldırdı! Tamı tamına 36.000 TL'ye onay çıktı: Başvuranların ödemeleri başladı! Yeni yıl ile birlikte emekli promosyon ödemeleri açıklanmaya başladı. Bazı bankalar kemerlerini iyice gevşetti. Özellikle özel bankalar EYT kanunu kapsamında promosyon rakamlarını açıklamaya başladı. Yüksek rakamlar iştah kabartıcı. O banka en hit teklifi yaptı. Duyan inanamadı. İşte Akbank'ın 36 bin TL'lik promosyon kampanyası. Tüm detaylar ve ayrıntılar haberimizin içeriğinde...
REKOR EMEKLİLİK PROMOSYONU2023 yılında bankalar tarafından ardı arkasına promosyon ödemeleri gelmeye başladı. Özellikle özel bankaların çok yüksek tuttuğu promosyon ödemeleri EYT, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerini kapsayan promosyon ödemesini Akbank açıkladı. Toplam 36 bin TL olacak promosyon ödemeleri Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarının hesaplarına yatırıldı.
Haber Eskişehir Sağlık Sen tarafından sosyal medya hesabından yapıldı. Yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları için yapılan ödemelerin hesaplarına yatırıldığı iletildi. Sağlık çalışanları için sağlanan 36 binlik promosyon ödemesine ilişkin yapılan açıklama ise şöyle:
”İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Kurumlarda Görev Yapan Sağlık Çalışanlarımızın Promosyon Ücretleri Maaş Hesaplarına Yatmıştır.Türkiye rekoru 36.000 TL tek seferde hesaplara yattı. Promosyon süreaşamasında cinde yapıcı yaklaşımlarından dolayı AKBANK İstasyon Şube Müdürü Cengiz KOÇ’a teşekkür ederiz. Güle güle harcayınız.” ifadeleri yer aldı.Promosyon mujdesi rekor 36 bin tl Promosyon Açıklamaları GeliyorEmekli maaşını üç yıl boyunca aynı bankadan alacağına dair garantide bulunan müşterilere promosyon ödemesi yapılırken, başka kurumlardan maaş promosyonları ile alakalı açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Kaynak: AKBANK ilk ödemeyi yaparak birinci sıraya oturdu! O kurum 36.000 TL Promosyonla büyük rekor kırıldı: İlk ödeme hesaplara yattı!