Akbank promosyon meşalesini yaktı! Başvurana en yüksek promosyonu verecek: Maaşınıza göre hemen bakın!

Akbank, emekli müşterilerine yönelik yaptığı kampanyalarla adından sıkça söz ettiriyor. Bu kapsamda, banka Nisan ayında emekli müşterilerine 8.500 TL ek ödeme yapacak. Daha önce emekli promosyonlarında ilk 2.500 TL'ye kadar ödeme yapan Akbank, son dönemde yaptığı hamlelerle bu rakamı yükseltti. Son olarak düzenlenen kampanya ile birlikte, emekli müşterilerine yönelik ek ödeme tutarı 8.500 TL'ye çıkarıldı. Akbank'ın bu hamlesi, emekli müşterilerinin bankaya olan ilgisini artıracak gibi görünüyor. Özellikle emeklilerin maddi durumlarına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen bu tür kampanyalar, bankaların müşteri portföyünü genişletmesine de yardımcı oluyor. Ancak, yüksek enflasyon nedeniyle maddi sıkıntılar yaşayan vatandaşlar için bu tarz kampanyaların önemi daha da artıyor.
Akbank, emekli müşterilerine yönelik promosyon anlaşmaları ile adından sıkça söz ettiriyor. Nisan ayında yapılan güncelleme ile birlikte emekli müşterilerine sunulan ek ödeme tutarı 8.500 TL'ye kadar yükseltildi. 2022 yılında 2.500 TL olarak başlayan emekli promosyonu ödemeleri, sonraki yıllarda artarak 5.000 TL'ye yükselmişti. Akbank'ın emekli müşterilerine sunduğu bu kampanyalar, emekli maaşını aynı bankadan alma imzası atan vatandaşların cebini rahatlatıyor. Ayrıca, daha önce promosyon anlaşması yapan emekli müşteriler bile aldıkları promosyon ödemelerini geri ödemiş ve Akbank emekli promosyonundan yeniden faydalanmıştı. Bankaların her ay ne kadar promosyon ödemesi yapacağı konusu müşteriler tarafından yakından takip edilirken, Akbank'ın emekli promosyonu güncellemesi de merakla bekleniyor. Akbank, yeni bir müşteri promosyonu kampanyası başlattı. SGK emekli maaşını Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca Akbank'ta tutan müşterilere 7.000 TL'ye kadar emekli promosyonu ve ayrıca 1.500 TL chip-para dağıtılacak. Toplamda 8.500 TL'lik ödül fırsatı sunan bu kampanya hakkında Akbank resmi internet sitesinde açıklama yapıldı. Bu kampanya ile birlikte Akbank, emekliler için sağladığı promosyon avantajlarını daha da artırmayı hedefliyor.
Akbank, emeklilere özel sunduğu promosyon kampanyasında, emekli maaş tutarına göre değişen ödeme miktarları belirlemiştir. 0-3.499 TL arasındaki maaş tutarları için 4.200 TL, 3.500 TL ve 7.499 TL arası için 4.850 TL, 7.500 TL ve 9.999 TL arası için 6.250 TL, ve 10.000 TL ve üzeri maaş tutarları için 7.000 TL ödeme yapılacak. Ayrıca, kampanya kapsamında emekli maaşını Akbank'a taşıyanlar, birleştirilen Chip-para kampanyası ile birlikte toplamda 8.500 TL kazanma fırsatı da yakalayacaklar. Akbank, 30 Nisan tarihine kadar SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını Akbank'a taşıyan ve 3 yıl kalma sözü veren müşterilerine 7.000 TL'ye varan emekli promosyonu kampanyası sunuyor. Kampanya kapsamında, Axess veya Wings sahibi olacak SGK emeklileri de 12 ay boyunca en az 1.000 TL harcama yapmaları halinde 1.500 TL chip-para ile toplamda 8.500 TL ödül fırsatından yararlanabilecekler. Emekli maaşı taşıma işlemleri Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla yapılabileceği gibi, emeklilik başvurusu sırasında maaş almak istediğiniz bankayı Akbank olarak belirterek de gerçekleştirilebilir.