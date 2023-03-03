Akbank promosyonda Mart ayına hızlı başlıyor! Maaşı 5500 TL olan emekliye 7000 TL ek ödeme anında ödenecek!













EMEKLİ MAAŞI NASIL TAŞINIR?

KİMLER AKBANK'TAN EMEKLİ PROMOSYONU ALABİLİR?

AKBANK 2023 MART AYI GÜNCEL PROMOSYON ÜCRETLERİ

Mart ayı itibariyle, emekli promosyon kampanyaları için bankaların açıklamaları ve duyuruları gelmeye başladı. Bu kez, 5.500 TL ve üstü emekli maaşı alanlar için özel bir kampanya düzenlenecek. Detaylı bilgiler bankaların internet sitelerinde ve şubelerinde mevcut olacak. Emekliler, kampanyalardan yararlanmak için bankaların şartlarını ve avantajlarını karşılaştırmaları önerilir. Bankalar, SSK BAĞ-KUR ya da emekli sandığı emeklisi vatandaşlar için mart ayı promosyon ücretlerini açıklamaya başladı. 31 Mart 2023 tarihine kadar geçerli olacak yeni promosyon rakamları duyurulurken Akbank'tan da yeni açıklama geldi. Türkiye'nin en köklü özel bankalarından biri olan Akbank, başvuru yapan ve maaşını taşıyan emekliye binlerce liralık nakit promosyon sunacak. Akbank mart ayı emekli promosyon ücretleri ile ilgili duyuru Bugün yapıldı.Akbank, 1 Mart-31 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli olacak yeni promosyon ücretlerini duyurdu. Maaşını Akbank'a taşıyan emekliler, 5.500 TL ve üstü maaşlar için 3 yıl boyunca toplam 6.000 TL nakit promosyon alabilecekler. Başvuru işlemleri ise e-devlet üzerinden ya da Akbank'ın dijital bankacılık hizmetleri aracılığıyla kolayca yapılabiliyor.Emekli maaşı alan herkes, seçtikleri bankaya maaşlarını taşıyarak promosyon ücreti alabilir. Akbank'ın promosyon kampanyasından faydalanmak isteyenler, e-devlet üzerinden ya da Akbank'ın dijital bankacılık hizmetleri aracılığı ile maaşlarını Akbank'a taşıyabilirler. Ayrıca en yakın Akbank şubesine T.C. kimlik kartı ile başvurarak da maaş taşıma işlemlerini gerçekleştirebilirler.Akbank'tan emekli promosyonu almak için SSK, BAĞ-KUR ya da memur emeklisi olmak ve 5500 TL ve üstü maaş almak yeterli. Ayrıca, hak sahibi olan dul ve yetim aylığı alan kişiler de maaşlarını 3 yıllığına Akbank'a taşıyarak emekli promosyonu alabilirler ve taahhüt süresi 3 yıldır.Akbank, emeklilere sunduğu promosyon kampanyası kapsamında, 1 Mart 2023 tarihinden itibaren maaşını Akbank'a taşıyan emeklilere özel promosyon ücretleri sunuyor. Bu kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin SSK, BAĞ-KUR veya memur emeklisi olmaları ve maaşlarının 3 yıl boyunca Akbank'ta kalması gerekiyor. Ayrıca promosyon alabilmek için maaşın belirli bir alt sınırı bulunuyor. 2023 yılı için bu alt sınır 3.500 TL olarak belirlenmiştir. Emeklilerin maaş aralığına göre değişen promosyon tutarları şu şekildedir: 3.500 TL'ye kadar olan maaş alan emekliler 4.200 TL, 7.500 TL'ye kadar olan maaş alan emekliler 4.850 TL, 10.000 TL'ye kadar olan maaş alan emekliler 6.250 TL ve 10.000 TL'nin üzerinde maaş alan emekliler 7.000 TL promosyon alabilirler. Emekli promosyonu için başvuru yapmak oldukça kolaydır. Emekliler e-devlet üzerinden veya Akbank'ın dijital bankacılık hizmetleri aracılığıyla maaşlarını Akbank'a taşıyabilirler. Ayrıca en yakın Akbank şubesine giderek de başvuru yapmak mümkündür. Başvuru sonrasında, taşıma işlemi genellikle birkaç gün içinde gerçekleştirilir ve emekliler hemen promosyon fırsatlarından faydalanabilirler.