Akbank Ramazan kampanyasını başlattı! O marketten ücretsiz alışveriş imkanı verecek: Bunu yapmak yeterli olacak!







KAMPANYA KATILIM ŞARTLARI NELER?











MİGROS HEDİYE ÇEKİ KODU NASIL KULLANILIR?





Akbank, Ramazan ayı boyunca geçerli bir kampanya duyurusunda bulundu. Açıklamada, "Ramazan sonuna kadar Tamamlayıcı Sağlık Sigortası alan müşterilerimize 250 TL değerinde Migros hediye çeki veriyoruz" denildi. Kampanyanın her müşteri için sadece bir kez geçerli olduğu belirtildi.Akbank, 03 Nisan 2023 ile 23 Nisan 2023 tarihleri arasında Akbank şubelerinden Aksigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünü alan müşterilere yönelik bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında müşteriler, 250 TL Migros hediye çeki kazanabilirler.Kampanyaya katılmak için sigorta başlangıç tarihinin ve ilk prim provizyon veya tahsilat tarihinin 03 Nisan 2023 - 23 Nisan 2023 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında olması gerekmektedir. Kampanya müşteri bazındadır ve bir müşteri kampanya süresince yalnızca bir ödül kazanabilir. Aktivasyon kodu, poliçenin aktif ve yürürlükte olduğu tarihten itibaren 15 gün içinde, müşterinin banka kayıtlı iletişim telefonuna SMS olarak gönderilecektir. Kampanya, Akbank T.A.Ş'nin kampanyayı durdurma ve değiştirme hakkını saklı tutması koşuluyla geçerlidir. Aksigorta tarafından sunulan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, kampanya kapsamındadır.Dijital Alışveriş Kodları, tek kullanımlık ve kişiye özel olarak tanımlanmıştır. Kodlar parçalanarak kullanılamaz. Kodlar size iletildiği andan itibaren kullanıma açıktır. Migros, 5M Migros, Macrocenter ve Migros Jet mağazalarında kasiyere beyan ederek ve Sanal Market ve Migros Hemen alışverişlerinde sistem üzerinden kullanabilirsiniz. Sanal markette dijital kodunuzu kullanmak isterseniz, dijital kodun %80'ine kadar olan tutarı dijital kodla ödeyebilirsiniz. Kalan %20'lik tutarı ise kartınızla ödemeniz gerekmektedir. Örneğin, 250 TL'lik bir dijital kodu Sanal Market'te kullanmak için minimum 300 TL'lik bir sipariş vermeniz gerekmektedir. Mağazada 250 TL'lik bir kod için 250 TL'lik alışveriş yapabilirsiniz. Mağazalarda, bir alışverişte birden fazla Dijital Alışveriş Kodu'nu birleştirerek kullanabilirsiniz. Kodlarınız Altın, Gsm TL Yüklemesi ve Toplu ürünler (nakit ürün alımlarında da geçerlidir) alımlarında kullanılamaz. Migros Sanal Market alışverişlerinizde her bir alışverişte yalnızca bir adet Dijital Alışveriş Kodu kullanabilirsiniz. Mağazalardan yapılan alışverişlerde ise birden fazla kod kullanabilirsiniz. Dijital mağazalardaki alışverişlerde 1 günde en fazla 10 farklı Dijital Alışveriş Kodu (10 farklı sipariş) kullanabilirsiniz. Ürünün tam adı "Migros Dijital Alışveriş Kodu"dur. Online mağazalarda işlem yaparken, ödeme aşamasında "Migros Dijital Alışveriş Kodu" sekmesinden kod girişi yaparak siparişinizi tamamlayabilirsiniz. Kullanıcılar, çek ekranlarından kod girişi yaparken, geçersiz çek uyarısı alabilirler. Dijital Alışveriş Kodlarının kullanım süresi yoktur. Sanal market dijital kod kullanım kılavuzu ekte yer almaktadır.