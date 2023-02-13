Kredi
13 Şubat 2023 - 21:45

Akbank sonunda duyurdu! Yeni kimlik kartı olanlar 18 bin TL nakit ödeme alacak: Başvurular açıldı

Akbank tarafından müjdeli haber duyurusu geldi. Akbank müşterisi olanlara kimlik numarası üzerinden 18 bin TL ödeme yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Akbank, 18 bin TL ödeme kampanyasına ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Kredi
13 Şubat 2023 - 21:45
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Akbank sonunda duyurdu! Yeni kimlik kartı olanlar 18 bin TL nakit ödeme alacak: Başvurular açıldı
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Akbank aracılığıyla beraber TC kimlik numarası üzerinden nakit kampanyaları başladı. 18 bin TL ödeme verilirken gerekli şartlar ise belirlendi. Akbank'ın resmi internet sayfası üzerinden kredi kampanyası belli oldu. 26 ay vadeli kredi ödemesi alabilmek için yapılması gerekenler ve başvuru şartları haberimizde yer almaktadır.

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Akbank hesabı olanların cepleri parayla dolacak. 18 yaşından büyük olan ve kredi puanı yüksek olan tüm vatandaşlara kendi hesapları üzerinden kredi fırsatı sunuldu. İnternet şifresiyle beraber Akbank direkt uygulamasıyla kredi başvuruları yapıldı. Akbank direkt uygulamasıyla beraber ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kredi başvurusunda bulunmak isteyenler için şartlar açıklanırken başlıca şart ise kredi notunun yüksek olması oldu. Akbank kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanırken aynı zamanda 3 ay ertelemeli fırsatı sunuldu. En yakın banka şubelerine giderek işlemlerini anında tamamlayabilirsiniz. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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