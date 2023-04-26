Akbank şubesinde paranız kalmış olabilir! SSK ve Bağkur emeklileri dikkat: Kimlik kartıyla ödeme yapılacak

Türkiye'de milyonlarca emekliyi ilgilendiren emekli promosyonlarıyla ilgili heyecan verici gelişmeler yaşanıyor! Akbank, yeni yılın başlamasıyla birlikte emekli promosyon rakamlarını resmi olarak güncelledi. Bu değişimler, bankalar arasında ciddi bir rekabet ortamı oluştururken, emekli promosyonları geçtiğimiz yıl olduğu gibi yoğun bir şekilde araştırılan konulardan biri olarak öne çıkıyor. Milyonların merakla takip ettiği emekli promosyonlarına ilişkin Akbank tarafından yapılan açıklamalar büyük ilgi görüyor.
AKBANK EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI DETAYLARI
Akbank tarafından yapılan açıklamada, Emekli Sandığı'ndan emekli olacak vatandaşların, emeklilik başvurusu dilekçesinde maaş ve ikramiye ödemeleri için banka tercihini Akbank olarak belirtebileceği ifade edildi. Aynı şekilde, SSK ve Bağkur üzerinden emekli olacak vatandaşlar da e-devlet üzerinden veya SGK il ve ilçe müdürlüklerine giderek dolduracakları Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi'nde Akbank'ı tercih edebilecekler. Akbank'ın başlattığı yeni emekli promosyon kampanyası, emeklilere cazip fırsatlar sunarak dikkat çekiyor ve vatandaşların beklentilerini karşılıyor.