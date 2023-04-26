EKONOMİ
26 Nisan 2023 - 23:00

Akbank şubesinde paranız kalmış olabilir! SSK ve Bağkur emeklileri dikkat: Kimlik kartıyla ödeme yapılacak

Akbank'tan SSK ve Bağkur emeklilerine son dakika müjdesi! Şubeye gidip hemen paranızı alabilirsiniz. Türkiye genelinde milyonlarca emekli için heyecan verici açıklamalar ardı ardına geliyor! Ayrıntılar haberimizde...

EKONOMİ
26 Nisan 2023 - 23:00
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Akbank şubesinde paranız kalmış olabilir! SSK ve Bağkur emeklileri dikkat: Kimlik kartıyla ödeme yapılacak
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Türkiye'de milyonlarca emekliyi ilgilendiren emekli promosyonlarıyla ilgili heyecan verici gelişmeler yaşanıyor! Akbank, yeni yılın başlamasıyla birlikte emekli promosyon rakamlarını resmi olarak güncelledi. Bu değişimler, bankalar arasında ciddi bir rekabet ortamı oluştururken, emekli promosyonları geçtiğimiz yıl olduğu gibi yoğun bir şekilde araştırılan konulardan biri olarak öne çıkıyor. Milyonların merakla takip ettiği emekli promosyonlarına ilişkin Akbank tarafından yapılan açıklamalar büyük ilgi görüyor.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI DETAYLARI

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Akbank, yeni emekli promosyon kampanyası ile dikkatleri üzerine çekiyor! Kampanya kapsamında, 0 - 3.499 TL maaş tutarı için 4.200 TL, 3.500 TL - 7.499 TL maaş tutarı için 4.850 TL, 7.500 TL - 9.999 TL maaş tutarı için 6.250 TL ve 10.000 TL ve üzeri maaş tutarları için 7.000 TL promosyon ödemesi yapacak.



Akbank tarafından yapılan açıklamada, Emekli Sandığı'ndan emekli olacak vatandaşların, emeklilik başvurusu dilekçesinde maaş ve ikramiye ödemeleri için banka tercihini Akbank olarak belirtebileceği ifade edildi. Aynı şekilde, SSK ve Bağkur üzerinden emekli olacak vatandaşlar da e-devlet üzerinden veya SGK il ve ilçe müdürlüklerine giderek dolduracakları Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi'nde Akbank'ı tercih edebilecekler.

Akbank'ın başlattığı yeni emekli promosyon kampanyası, emeklilere cazip fırsatlar sunarak dikkat çekiyor ve vatandaşların beklentilerini karşılıyor.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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