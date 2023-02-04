Akbank'ta hesabı olanlar dikkat! O miktar sıfır faizle verilecek: Dev nakit avans kampanyası başladı!

Nakit paraya ihtiyacı olan ve ihtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşları sevindiren açıklama Akbank'tan geldi. Akbank, nakit ihtiyacı olan müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geniş çaplı bir kampanya düzenleyerek 10.000 TL'ye kadar nakit avans kullandırabileceğini duyurdu. Akbank tarafından yapılan açıklamada 10.000 TL nakit avans kampanyası yüzde 0 faizle ve taksit seçeneğiyle sunulacak. İşte Akbank'ın kredi
kullanmak isteyen müşterileri için yaptığı kampanyanın detayları..
AKBANK NAKİT AVANS KAMPANYA KOŞULLARI
1 Şubat 2023 - 28 Şubat 2023 tarihleri arasında Akbank Mobil'i indiren ve "Akbank'a üye olmak istiyorum" butonuna tıklayarak ilk defa uzaktan Akbank üyesi olan yeni Akbanklılar söz konusu kampanyadan yararlanabilir. Yukarıdaki süre içinde yeni Akbank üyeleri, ilk kez 20 Mart 2023 tarihine kadar orijinal Axess veya Wings kartına başvurmalı ve kabul etmelidir. 20 Mart 2023 tarihine kadar başvuru işlemi onaylanan Akbank üyeleri, kampanyadan 31 Mart 2023 tarihine kadar taksit limitleri dahilinde yararlanabilecektir. Kurye akışı ile Akbank'a kayıt işlemini tamamlayan katılımcılar, evrak işlemleri tamamlanıp evraklar bankaya ulaşmasının hemen ardından kredi kartı başvurusu yaparak kampanyadan faydalanabilirler. Akbank üyelik işlemini hareket halindeyken başlatan ancak hata mesajı alan veya şubeden işlemi tamamlayan müşteriler de kampanyadan faydalanabilir. Akbank'a Cepten, Şubeden, Müşteri İletişim Merkezinden, Cüzdandan, İnternet Şubeden, ATM, Akbank.com, axes.com.tr, wingcard.com.tr kanallarından kredi kartı başvurusu yapabilirsiniz. Katılımcının kampanya kapsamında SMS'te belirtilen tarihe kadar 2-6 ay arası 10.000 TL'ye kadar taksitli avans ödemesi, aylık yüzde 0 akdi indirim oranına tabi olacaktır. Belirtilen tutar ve vadenin haricinde olan taksitler için tüm avans talepleri için (KKDF ve BSMV hariç) %yüzde 1,36 oran uygulanmaktadır. Diğer tüm detaylar hakkında bilgi sahibi olmak için Akbank'ı ziyaret edebilirsiniz.