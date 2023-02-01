Bankaların müşterilerini memnun edecek kampanyaları son bulmuyor.
Akbank'ta hesabı olanlara duyuruldu! 3 ay boyunca bedava yapılacak
Akbank müşterisi olan kişilere yeni bir kampanya yapacağını duyurdu. Bu kampanya, 15 Şubat 2023 tarihine kadar geçerli olacak. 299 TL değerindeki 3 aylık Uppy Premium kodu kazanabilmeniz mümkün.
Kampanyadan sınırlı sayıda müşteri yararlanabilecek. Buna göre 2 bin kişi, 3 aylık ücretsiz Uppy koduna sahip olabilecek.
KAMPANYA KOŞULLARI ŞU ŞEKİLDE:
Bu kampanya 15 Şubat 2023 tarihine kadar geçerli olacaktır. Akbank Mobilde yer alan Kampanyalar’da Düşyeri Uppy Kampanyası’ndan yararlanmak için Akbank müşterisi olunmalı. Bu sayede kişiye özel 3 aylık süreyle 299 TL değerindeki Uppy kodundan faydalanılabilir. Kampanyadan yararlanmanız için gerekli olan kodu www.uppyforkids.com
sitesinde bulunan Premium Kodu alanından ilerleyerek üye olmanız gerekmektedir. Almış olduğunuz bu kodu kullanmanız için son tarih 28.02.2023 tarihidir. Kodlar kişiye özel ve tek kullanımlıktır, bu kampanyadan her müşteri bir sefer yararlanabilecektir. Kampanya stoklarla sınırlıdır. En fazla 2000 kişi faydalanabilir. Gereken kişi sayısı elde edildiğinde kod alımı otomatik olarak durdurulacaktır. Akbank, herhangi bir nedenle limitin dolmasından veya kampanyanın beklenen son tarihten önce bitmiş olmasından sorumlu değildir. Bu kampanyaya katılan herkes kampanya koşullarını onaylamış olarak kabul edilir. Akbank T.A.Ş. kampanya şartlarında değişiklik yapma ya da kampanyaya durdurma haklarını saklı tutar.