Akbank'tan baş döndüren kampanya! Hesap açtırana 10.000 TL ödeme yapılacak!

Nakit ihtiyacı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak ve müşteri yelpazesini genişletmek isteyen bankalar kredi kampanyalarına devam ediyor. Peki Akbank 10 bin TL kredi nasıl çekilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
AKBANK 10 BİN TL KREDİ KAMPANYASIBankalar tarafından düzenlenen kredi kampanyalarına bir yenisi Akbank tarafından eklendi. Akbank nakit ihtiyacı olan vatandaşların uygun faizle ve ödeme planıyla nakit ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için 10 bin TL kredi kampanyasını başlattı. Şartları taşıyan bütün müşteriler 10 bin TL krediden faydalanabilecek.
Bankalar müşteri potansiyellerini genişletmek amacıyla yeni müşteri olacak vatandaşlara sık sık kampanya düzenlemeye devam ediyor. Akbank tarafından verilecek 10 bin TL nakit kredisinden faydalanmak için de vatandaşın ilk kez banka müşterisi olması gerekiyor. Akbank üzerinden faizsiz nakit avans çekmek isteyen vatandaşların Akbank müşterisi olduktan sonra nakit avans çekme başvurusu yapmaları gerekiyor. Mart ayı boyunca devam edecek kampanyadan faydalanmak için bankanın mobil uygulaması üzerinden banka müşterisi olduktan sonra kendinize en uygun kredi kampanyalarını inceleyerek başvurunuzu oluşturabilecek ve nakit ihtiyaçlarınızı kolaylıkla karşılayabileceksiniz. Bankanın belirlediği şartları taşıyan kişilerin başvuruları kısa süre içinde onaylanarak ödemeleri dakikalar içinde hesaplarına yatırılmaktadır.