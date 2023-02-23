KAMU PERSONELİ
23 Şubat 2023 - 23:30

Akbank'tan dev personel alımı! İster evden ister ofisten çalışılacak: Yüksek maaş garantili!

Akbank, son dakika açıklaması yaparak birçok kadroya personel alımı yapacağını duyurdu.

KAMU PERSONELİ
23 Şubat 2023 - 23:30
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Akbank'tan dev personel alımı! İster evden ister ofisten çalışılacak: Yüksek maaş garantili!
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Akbank, müşteri odaklı hizmet anlayışını benimseyerek Türkiye'nin önde gelen bankacılık kuruluşlarından biridir. Banka, farklı pozisyonlarda istihdam etmek üzere personel alımı yapacağını duyurmuştur. Başvuruların internet üzerinden yapılabileceği belirtilmiştir.

Alınacak personellerin bazıları banka şubelerinde ve merkezlerinde görev yapacakken, bazıları ise uzaktan çalışacaklardır. Şubat 2023 tarihli banka personel alımı ilanları şu kadroları içermektedir:



akbank

  1. Süreç Yönetimi Yöneticisi/ Yardımcısı
  2. Erişilebilirlik Hizmet Yönetimi Uzmanı
  3. Resmi Kurum Talepleri Yetkilisi
  4. Kullanıcı Araştırmacısı ve Tasarım Stratejisti
  5. Müşteri Deneyimi ve Servis Tasarımı
  6. Ana Bilgisayar IBM/MQ Sistem Uzmanı
  7. Orta Katman Sunucu Sistem Yönetimi Kıdemli Mimarı
  8. IBM MQ/Kafka Sistem Yönetimi Uzmanı
  9. KOBİ Müşteri İlişkileri Yöneticisi
  10. Kurumsal Pazarlama Yöneticisi
  11. Expat Müşteri Uzmanı
  12. Orta Katman Sistem Mimarı (Container Platformları)
  13. Akbank Online Destek Hattı Yetkilisi
  14. Hazine İşlemleri Operasyon Yönetici Yardımcısı
  15. Nakit Yönetimi Yazılım Uzmanı
  16. Android Yazılım Uzmanı/Mimarı
  17. Kurumsal Bankacılık Satış ve Pazarlama Yöneticisi
  18. İK Lab Yöneticisi
  19. Kredi İzleme Takip Raporlama&Analiz Yönetici Yard.
  20. MIS
  21. Taşıt ve Konut Kredileri Pazarlama Yön. Yardımcısı
  22. Finansal İş Analizi YY(Gider Yönetimi)
  23. Finansal Suçlar İzleme ve Kontrol Uzmanı
  24. Kobi İş Geliştirme Yöneticisi
  25. Bireysel Segment Pazarlama İş Analitiği Yöneticisi
  26. Analitik ve Big Data
  27. İK MIS Yöneticisi / Yönetici Yrd
  28. Nakit Yönetimi Ürün Gelişt. Pazarlama Yöneticisi
  29. Hazine Ürün Kontrol Yöneticisi
  30. Mainframe Network Uzmanı
  31. Servis Tasarımı Yönetici Yardımcısı
  32. Müşteri Deneyimi ve Servis Tasarımı
  33. CCTV Operatörü
  34. Kobi Satış Yönetimi Bölümü-İş Analitiği Yöneticisi
  35. Analitik ve Big Data
  36. Değişim Yönetimi Yöneticisi
  37. Müşteri Deneyimi ve Servis Tasarımı
  38. Akbanklı Deneyimi Yöneticisi
  39. Müşteri İletişim Merkezi Yetkilisi
  40. Gişe Yetkilisi
  41. Bireysel Müşteri İlişkileri Yönetici Yardımcısı
  42. Nakit Operasyon Yetkilisi
  43. Kredi Riski Kontrol Birimi-Model Geliştirme Yöneticisi
  44. Özel Bankacılık Müşteri İlişkileri Yöneticisi
  45. Birebir Bankacılık Yöneticisi
  46. Akbank Online Saha Satış Yöneticisi
  47. Kimlik ve Erişim Yönetimi Uzmanı
  48. Dijital Varlıklar Pazarlama Yöneticisi
  49. 1e1 Bankacılık Pazarlama Yönetici Yardımcısı
  50. Kıdemli Teknoloji Mimarı
  51. Diyalog Bankacılığı İş ve Süreç Analisti
  52. Influencer Dijital Pazarlama Yarı Zamanlı Asistanı
  53. Çağrı Merkezi Uygulamaları Yazılım Uzmanı/Mimarı
  54. Girişim Bankacılığı Yöneticisi
  55. Risk Yönetimi ve Model Denetim Müfettişi
  56. Ekosistem Ve İşbirlikleri Yönetici Yardımcısı
  57. Veri Bilimcisi-Analitik Yöneti Yardımcısı
  58. Analitik ve Big Data
  59. Veri Bilimcisi-Analitik Yöneticisi
  60. Analitik ve Big Data
  61. Bilgi Yönetimi Yönetici Yardımcısı
  62. Müşteri Deneyimi ve Servis Tasarımı
  63. Üye İşyeri-İş Analitiği Yöneticisi
  64. Ödeme Sistemleri
  65. Stratejik Yatırımlar Yöneticisi
  66. Strateji Yöneticisi
  67. Strateji Yönetimi
  68. Bireysel K.K Portföy ve Ücret
  69. Kredi Kartları
  70. Finansal İş Analizi Yöneticisi(Karlılık Yönetimi)
  71. Bireysel kredi Kartları Limit Yönetimi Yöneticisi
  72. Ürün Geliştirme
  73. Ödeme Sistemleri İş Analitiği Yöneticisi
  74. API GW Sistem Uzmanı / Mimarı
  75. Finansal İş Analizi/İş Geliştirme Yönetici Yrd
  76. Mainframe Sistemleri Teknik Lider
  77. Merkezi Log Yönetimi Yazılım Uzmanı / Mimarı
  78. Organizasyonel Tasarım Yöneticisi/Yönetici Yrd
  79. Kobi Segment Yöneticisi
  80. KOBİ Dinamik Saha Satış Yönetici Yardımcısı
  81. KOBİ Dinamik Saha Satış Takım Lideri
  82. Ticari Müşteri İşlemleri Yönetici Yardımcısı
  83. Temel Bankacılık Sigorta Uyg. Yazılım Uzm./Mimarı
  84. Müşteri Riski Değerlendirme Tanı Uzmanı
  85. Orta Katman Altyapı Uzmanı (Uzaktan)
  86. Unix Sistem Uzmanı(Uzaktan)
  87. Teknolojik Altyapı
  88. IOS Yazılım Uzmanı/Mimarı
  89. NoSQL Veritabanı Uzmanı (Uzaktan)
  90. SQL Server Veritabanı Uzmanı (Uzaktan)
  91. İzleme Araçları Uzmanı (Uzaktan)
  92. Ticari Müşteri İlişkileri Yöneticisi
  93. Backend Deneyimli Yazılım Uzmanı/ Mimarı (Uzaktan)
  94. Süreç&Servis Tasarımı Yöneticisi
  95. AIOps Uzmanı (Uzaktan)
  96. Mainframe Veri Tabanı (DB2) Uzmanı (Uzaktan)
  97. Mainframe Online Sistemler Uzmanı (Uzaktan)
  98. Mainframe İşletim Sistemi Uzmanı (Uzaktan)
  99. Orta Katman Uygulama Altyapıları Uzmanı (Uzaktan)
  100. Teknolojik Altyapı
  101. Altyapı Mimarı (Uzaktan)
  102. Teknolojik Altyapı
  103. İş Sürekliliği Strateji ve Risk Mimarı (Uzaktan)
  104. Teknolojik Altyapı
  105. Yarı Zamanlı Takım Asistanı
  106. Deneyimli .Net Core Yazılım Uzmanı
  107. Teknoloji Geliştirme ve Yazılım
  108. Kurumsal Müşteri İlişkileri Yönetici Yardımcısı
  109. Birebir Müşteri Uzmanı
  110. Kurumsal Müşteri İlişkileri Yöneticisi
  111. Mainframe Sistem Yönetimi Uzmanı (Uzaktan)
  112. Teknoloji Sürekliliği Kıdemli Uzmanı (Uzaktan)
  113. İş Zekası Araçları Uzmanı (Uzaktan)
  114. Teknolojik Altyapı
  115. Değişiklik Yönetimi Sistem Yön. Uzmanı (Uzaktan)
  116. Kıdemli Oracle Veritabanı Uzmanı (Uzaktan)
  117. Bireysel Kredi Kartları Pazarlama Yöneticisi
  118. Deneyimli Müfettiş
  119. Bilgi Teknolojileri Müfettişi
Başvuru genel şartlarına göre, Akbank personel alımı ilanlarına başvuracak adayların bankacılık ürün ve hizmetleri konusunda detaylı bilgi sahibi olmaları ve bankacılık sektöründe kariyer yapmayı hedeflemeleri gerekmektedir. Adayların ilanlarda belirtilen kadrolar için gerekli özel şartlara uygun olmaları, hibrit, uzaktan ya da ofisten çalışabilme yeteneklerine sahip olmaları, yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilmeleri ve takım çalışmasına yatkın olmaları beklenmektedir. Ayrıca, iyi müşteri ilişkilerine sahip olmak da önemli bir kriterdir. Başvuru yapacak adayların bu genel şartları karşılamaları gerekmektedir.

Akbank, Türkiye bankacılık sektöründe önde gelen kuruluşlardan biridir ve müşteri memnuniyetini her zaman öncelikli tutmuştur. Akbank, çeşitli kadrolarda istihdam etmek üzere personel alımı yapacağını duyurmuştur. Başvuruların internet üzerinden yapılabileceği belirtilmektedir.

Başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şunlardır:

  • Bankacılık sektörü hakkında bilgi sahibi olmak
  • Bankacılık sektöründe kariyer yapmak istemek
  • Kadronun gerektirdiği özel şartlara uygun olmak
  • Hibrit, uzaktan veya ofis ortamında çalışabilme imkanına sahip olmak
  • Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilmek
  • Takım çalışmasına yatkın ve müşteri odaklı olmak
Adaylar başvurularını https://kariyer.akbank.com/ adresi üzerinden yapabilirler. İlgili sayfada yer alan iş ilanlarına göz atarak, başvuru sürecini tamamlayabilirsiniz.

EDİTÖR
Dilara Akkuş
Dilara Akkuş
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