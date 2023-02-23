Akbank'tan dev personel alımı! İster evden ister ofisten çalışılacak: Yüksek maaş garantili!

Akbank, müşteri odaklı hizmet anlayışını benimseyerek Türkiye'nin önde gelen bankacılık kuruluşlarından biridir. Banka, farklı pozisyonlarda istihdam etmek üzere personel alımı yapacağını duyurmuştur. Başvuruların internet üzerinden yapılabileceği belirtilmiştir. Alınacak personellerin bazıları banka şubelerinde ve merkezlerinde görev yapacakken, bazıları ise uzaktan çalışacaklardır. Şubat 2023 tarihli banka personel alımı ilanları şu kadroları içermektedir:
- Süreç Yönetimi Yöneticisi/ Yardımcısı
- Erişilebilirlik Hizmet Yönetimi Uzmanı
- Resmi Kurum Talepleri Yetkilisi
- Kullanıcı Araştırmacısı ve Tasarım Stratejisti
- Müşteri Deneyimi ve Servis Tasarımı
- Ana Bilgisayar IBM/MQ Sistem Uzmanı
- Orta Katman Sunucu Sistem Yönetimi Kıdemli Mimarı
- IBM MQ/Kafka Sistem Yönetimi Uzmanı
- KOBİ Müşteri İlişkileri Yöneticisi
- Kurumsal Pazarlama Yöneticisi
- Expat Müşteri Uzmanı
- Orta Katman Sistem Mimarı (Container Platformları)
- Akbank Online Destek Hattı Yetkilisi
- Hazine İşlemleri Operasyon Yönetici Yardımcısı
- Nakit Yönetimi Yazılım Uzmanı
- Android Yazılım Uzmanı/Mimarı
- Kurumsal Bankacılık Satış ve Pazarlama Yöneticisi
- İK Lab Yöneticisi
- Kredi İzleme Takip Raporlama&Analiz Yönetici Yard.
- MIS
- Taşıt ve Konut Kredileri Pazarlama Yön. Yardımcısı
- Finansal İş Analizi YY(Gider Yönetimi)
- Finansal Suçlar İzleme ve Kontrol Uzmanı
- Kobi İş Geliştirme Yöneticisi
- Bireysel Segment Pazarlama İş Analitiği Yöneticisi
- Analitik ve Big Data
- İK MIS Yöneticisi / Yönetici Yrd
- Nakit Yönetimi Ürün Gelişt. Pazarlama Yöneticisi
- Hazine Ürün Kontrol Yöneticisi
- Mainframe Network Uzmanı
- Servis Tasarımı Yönetici Yardımcısı
- Müşteri Deneyimi ve Servis Tasarımı
- CCTV Operatörü
- Kobi Satış Yönetimi Bölümü-İş Analitiği Yöneticisi
- Analitik ve Big Data
- Değişim Yönetimi Yöneticisi
- Müşteri Deneyimi ve Servis Tasarımı
- Akbanklı Deneyimi Yöneticisi
- Müşteri İletişim Merkezi Yetkilisi
- Gişe Yetkilisi
- Bireysel Müşteri İlişkileri Yönetici Yardımcısı
- Nakit Operasyon Yetkilisi
- Kredi Riski Kontrol Birimi-Model Geliştirme Yöneticisi
- Özel Bankacılık Müşteri İlişkileri Yöneticisi
- Birebir Bankacılık Yöneticisi
- Akbank Online Saha Satış Yöneticisi
- Kimlik ve Erişim Yönetimi Uzmanı
- Dijital Varlıklar Pazarlama Yöneticisi
- 1e1 Bankacılık Pazarlama Yönetici Yardımcısı
- Kıdemli Teknoloji Mimarı
- Diyalog Bankacılığı İş ve Süreç Analisti
- Influencer Dijital Pazarlama Yarı Zamanlı Asistanı
- Çağrı Merkezi Uygulamaları Yazılım Uzmanı/Mimarı
- Girişim Bankacılığı Yöneticisi
- Risk Yönetimi ve Model Denetim Müfettişi
- Ekosistem Ve İşbirlikleri Yönetici Yardımcısı
- Veri Bilimcisi-Analitik Yöneti Yardımcısı
- Analitik ve Big Data
- Veri Bilimcisi-Analitik Yöneticisi
- Analitik ve Big Data
- Bilgi Yönetimi Yönetici Yardımcısı
- Müşteri Deneyimi ve Servis Tasarımı
- Üye İşyeri-İş Analitiği Yöneticisi
- Ödeme Sistemleri
- Stratejik Yatırımlar Yöneticisi
- Strateji Yöneticisi
- Strateji Yönetimi
- Bireysel K.K Portföy ve Ücret
- Kredi Kartları
- Finansal İş Analizi Yöneticisi(Karlılık Yönetimi)
- Bireysel kredi Kartları Limit Yönetimi Yöneticisi
- Ürün Geliştirme
- Ödeme Sistemleri İş Analitiği Yöneticisi
- API GW Sistem Uzmanı / Mimarı
- Finansal İş Analizi/İş Geliştirme Yönetici Yrd
- Mainframe Sistemleri Teknik Lider
- Merkezi Log Yönetimi Yazılım Uzmanı / Mimarı
- Organizasyonel Tasarım Yöneticisi/Yönetici Yrd
- Kobi Segment Yöneticisi
- KOBİ Dinamik Saha Satış Yönetici Yardımcısı
- KOBİ Dinamik Saha Satış Takım Lideri
- Ticari Müşteri İşlemleri Yönetici Yardımcısı
- Temel Bankacılık Sigorta Uyg. Yazılım Uzm./Mimarı
- Müşteri Riski Değerlendirme Tanı Uzmanı
- Orta Katman Altyapı Uzmanı (Uzaktan)
- Unix Sistem Uzmanı(Uzaktan)
- Teknolojik Altyapı
- IOS Yazılım Uzmanı/Mimarı
- NoSQL Veritabanı Uzmanı (Uzaktan)
- SQL Server Veritabanı Uzmanı (Uzaktan)
- İzleme Araçları Uzmanı (Uzaktan)
- Ticari Müşteri İlişkileri Yöneticisi
- Backend Deneyimli Yazılım Uzmanı/ Mimarı (Uzaktan)
- Süreç&Servis Tasarımı Yöneticisi
- AIOps Uzmanı (Uzaktan)
- Mainframe Veri Tabanı (DB2) Uzmanı (Uzaktan)
- Mainframe Online Sistemler Uzmanı (Uzaktan)
- Mainframe İşletim Sistemi Uzmanı (Uzaktan)
- Orta Katman Uygulama Altyapıları Uzmanı (Uzaktan)
- Teknolojik Altyapı
- Altyapı Mimarı (Uzaktan)
- Teknolojik Altyapı
- İş Sürekliliği Strateji ve Risk Mimarı (Uzaktan)
- Teknolojik Altyapı
- Yarı Zamanlı Takım Asistanı
- Deneyimli .Net Core Yazılım Uzmanı
- Teknoloji Geliştirme ve Yazılım
- Kurumsal Müşteri İlişkileri Yönetici Yardımcısı
- Birebir Müşteri Uzmanı
- Kurumsal Müşteri İlişkileri Yöneticisi
- Mainframe Sistem Yönetimi Uzmanı (Uzaktan)
- Teknoloji Sürekliliği Kıdemli Uzmanı (Uzaktan)
- İş Zekası Araçları Uzmanı (Uzaktan)
- Teknolojik Altyapı
- Değişiklik Yönetimi Sistem Yön. Uzmanı (Uzaktan)
- Kıdemli Oracle Veritabanı Uzmanı (Uzaktan)
- Bireysel Kredi Kartları Pazarlama Yöneticisi
- Deneyimli Müfettiş
- Bilgi Teknolojileri Müfettişi
- Bankacılık sektörü hakkında bilgi sahibi olmak
- Bankacılık sektöründe kariyer yapmak istemek
- Kadronun gerektirdiği özel şartlara uygun olmak
- Hibrit, uzaktan veya ofis ortamında çalışabilme imkanına sahip olmak
- Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilmek
- Takım çalışmasına yatkın ve müşteri odaklı olmak