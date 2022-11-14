Akbank'tan eski telefonunu getir indirimi yakala kampanyası! 5 bin TL değerinde indirim için şartlar belirlendi

Akbank, iPhone alıcılarına 5000 TL indirim sunuyor. Akbank, Iphone telefonlarda indirim kampanyası detaylarını internet sitesinde yayınladı. Duyuruda söz konusu promosyonun iPhone SE ve iPhone 11 akıllı telefonlar için geçerli olduğu belirtildi.
IPHONE MARKA TELEFONLARA 5 BİN TL İNDİRİM
Akbank, iPhone telefon alan vatandaşlara sunulan kampanyayla ilgili açıklama yaptı. Banka web sitesinden eski cep telefonunuzu getirdiğinizde 5.000 TL'ye varan indirim kazanabilirsiniz. Akbank Mobil'e özel iPhone SE'yi 1.300 TL ek indirimle veya iPhone 11'i 1.250 TL ek indirimle satın alabilirsiniz. Apple, resmi distribütörü Troy tarafından oluşturulan Akbank Mobil'e özel bu kampanyaya Akbank Mobil Kampanyalar bölümünden erişebileceğinizi duyurdu. Peki kampanya şartları neler?
Kampanya koşulları Akbank'ın internet sitesinde müşterilere duyurulmuştur. Bu kampanyadan sadece Akbank müşterileri yararlanabilir. Kampanya koşulları aşağıdaki gibidir.
KAMPANYA KOŞULLARI
Kampanya, Akbank Mobil promosyon bölümünde Apple ürünlerini 3 ay kredi
seçeneği ile satın alabileceğiniz bölümde yer alan iPhone SE ve iPhone 11 akıllı telefonlar için geçerlidir. Bu indirim promosyonu ve telefon satışı, resmi bir Apple satıcısı olan Troy tarafından gerçekleştirilir. Kampanya kapsamında eski cep telefonunuzu getirdiğinizde 5.000 TL'ye varan değişim indirimi kazanabilirsiniz. Akbank Mobil'e özel iPhone SE'yi 1.300 TL ek indirimle veya iPhone 11'i 1.250 TL ek indirimle satın alabilirsiniz. Kampanyadan tüm Akbank üyeleri yararlanabilir. Cep telefonunuzdan Akbank'a üye olmak için Akbank Mobil uygulamasını indirin, Akbank'a üye olmak istiyorum butonuna tıklayın ve talimatları izleyin. Akbank T.A.Ş. kampanyayı durdurma ve kampanya şartlarını değiştirme hakkının saklı olduğunu müşterilerine bildirmiştir. Akbank'ın sunduğu bu fırsattan yararlanmak için belirtilen koşulları sağlamanız gerekmektedir. Eski telefonunuzu getirip yeni bir iPhone marka telefon alırsanız toplam 5000 TL indirim kazanacaksınız.