Akbank'tan görülmemiş kampanya! Emeklilere dev nakit desteği kampanyası başladı!

Emekliler ve EYT ile emekli olmaya hak kazanan vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında emekli promosyonları yer alıyor. En çok merak edilen bankalardan biri olan Akbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar? Promosyon kampanya şartları nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
AKBANK'TAN EMEKLİYE MÜJDEBankalar mevcut emekliler ve EYT yasası ile emekli olması beklenen milyonlarca vatandaş için promosyon çalışmalarına devam ediyor. Akbank yeni emekli promosyon tutarlarını emekli vatandaşla paylaştı. Yeni düzenlemeye göre 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşlar 4 bin 200 TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlar 4 bin 850 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlar 6 bin 250 TL ve 10 bin TL ve üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlar 7 bin TL promosyon ödemesi alacak.
Emekli Sandığı üzerinden emekli olan vatandaşlar emeklilik dilekçesi verirken maaş için tercih edecekleri banka tercihine Akbank yazarak promosyon ödemesi alabilir. SSK ve Bağ Kur emeklisi olacak vatandaşlar ise e-Devlet sistemi üzerinden ya da SGK İl-İlçe Müdürlüklerine dilekçe verirken banka tercihi olarak Akbank'ı seçebilir. Konu ile ilgili diğer detaylar ve güncellemeler Akbank resmi internet sitesi üzerinden vatandaşla paylaşılıyor.