Kredi
18 Ocak 2023 - 07:30

Akbank'tan nakit ihtiyacı olanlar için müjde! Akbank anında onaylanan 20.000 TL veriyor... İhtiyaç sahipleri acele edin

Akbank acil nakit ihtiyacı olanları sevindirecek haberi verdi. Akbank mobil uygulamasından ilk defa müşteri olanlara 10.000 TL nakit avans ile 10.000 TL ihtiyaç kredisi verilecek. Üstelik toplam 20.000 TL'yi bulan ödeme için faiz de alınmayacak.

Kredi
18 Ocak 2023 - 07:30
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Akbank'tan nakit ihtiyacı olanlar için müjde! Akbank anında onaylanan 20.000 TL veriyor... İhtiyaç sahipleri acele edin


Yaptığı kampanyalarla müşterilerinin yüzünü güldüren Akbank, şimdi de bankaya yeni katılacak müşteriler için harekete geçti. Banka, mobil uygulama üzerinden Akbank müşterisi olanlara faizsiz 20.000 TL nakit ödeme yapacak.

FAİZSİZ KREDİ ŞARTLARI NELERDİR?

Kampanya 31 Ocak 2023 tarihine dek devam edecek. 10.000 TL ihtiyaç kredisi, 10.000 TL nakit avans olacak şekilde toplam 20.000 TL'lik faizsiz kredi kullanılabilecek. Önceden mobil üzerinden Akbank müşterisi olan ve %0 ile %0,99 oranlarında kredi kullananlar bu kredi kampanyasından faydalanamayacak.



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KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Akbank Mobil uygulamasını açarak "Akbanklı Ol" menüsü üzerinden Akbank müşterisi olduğunuzda kredi ve nakit avans kampanyasına başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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