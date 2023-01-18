Yaptığı kampanyalarla müşterilerinin yüzünü güldüren Akbank, şimdi de bankaya yeni katılacak müşteriler için harekete geçti. Banka, mobil uygulama üzerinden Akbank müşterisi olanlara faizsiz 20.000 TL nakit ödeme yapacak.
Kredi
18 Ocak 2023 - 07:30
Akbank'tan nakit ihtiyacı olanlar için müjde! Akbank anında onaylanan 20.000 TL veriyor... İhtiyaç sahipleri acele edin
Akbank acil nakit ihtiyacı olanları sevindirecek haberi verdi. Akbank mobil uygulamasından ilk defa müşteri olanlara 10.000 TL nakit avans ile 10.000 TL ihtiyaç kredisi verilecek. Üstelik toplam 20.000 TL'yi bulan ödeme için faiz de alınmayacak.
Kredi
18 Ocak 2023 - 07:30