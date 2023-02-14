Akbank'tan şartsız, kefilsiz ihtiyaç kredisi kampanyası! Para musluğunu sonuna kadar açtı 70 bin TL'ye kadar nakit destek verecek... Acele eden parayı alır

Akbank'tan 70000 TL ödeme yapmak isteyen 18 yaş ve üzeri herkes başvurabilir. Ödeme anında yatıyor ve ödeme detayları şu şekilde: • Hesap numarası:
• IBAN numarası: • Swift kodu: • Şube kodu: • Takas hesabı: • Müşteri numarası: • Para birimi: TL • Ödeme sebebi: 70000 TL ödeme.
NAKİT İHTİYACI OLAN 18 YAŞ ÜZERİNE AKBANK KESEYİ AÇTI! KOŞULSUZ 70.000 TL ÖDEMEYE BAŞVURUN
Akbank, 18 yaşından büyük herkesin yararına olan yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. 70.000 TL'ye varan krediyi 24 ay vadeli olarak kullanabilirsiniz. Nakit desteğine hemen kavuşmak için Akbank üzerinden başvuruda bulunun ve kredinin hesabınıza yatmasını beklemeden kullanın. kredi
için düşük faiz oranları uygulanıyor ve eğer ilk 3 ay ödeme kolaylığı isterseniz 90 güne kadar erteleyebilirsiniz.
AKBANK KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Akbank bireysel müşterilerin kredi başvurularını kabul etmektedir. Kredi puanına göre belirlenen tutar anında kullanılabilmektedir. İhtiyaç kredisi başvurusu internet bankacılığı veya Akbank Direkt üzerinden, müşteri hizmetlerini arayarak veya şubeye gidilerek ya da SMS ile yapılabilmektedir. Gelir belgesiz kredi aynı gün hesaba aktarılmaktadır.