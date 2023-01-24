Akbank'tan yeri göğü coşturan emekli promosyonu! Şimdiye kadar almayanlara yeni şans: Yeni rakam dudak uçuklattı!







AKBANK EMEKLİ PROMOSYONUNDA DEVLEŞTİ! ALANA DA ALMAYANA DA YENI MİKTAR VERİLECEK! DUYANLAR HEMEN TELEFONUNA SARILDI

EMEKLİ PROMOSYONU KAMPANYASI







2 KATI PROMOSYON ÖDEMESİ OLABİLİR

FARKLI BANKADA OLMANIZ ÖNEMLİ DEĞİL

2023 yılında asgari ücretin zamlanması sebebiyle, emeklilerin maaşlarını taşıması için bankalar arasında yapılan emekli promosyon kampanyasına Akbank da katıldı. Akbank, emekliler için özel olarak düzenlediği bu kampanyanın detaylarını haberlerde paylaşıyor. Bu kampanyada emeklilerin maaşlarını taşımalarını kolaylaştırmak amacıyla özel avantajlar ve indirimler sunuluyor.Birçok banka, emekli müşterilerini kazanmak için birbirleriyle rekabet ederek çeşitli promosyon kampanyaları düzenlemektedir. Bu kampanyalar genellikle emekli maaşının iki katına kadar olan tutarları kapsamaktadır. Akbank da bu rekabet ortamında emekli müşterilerine özel bir kampanya düzenlemiştir. Asgari ücretin zamlanması sonrası maaşların da artması bekleniyor ve bu artışın bankalar tarafından promosyonlar şeklinde yansıması bekleniyor. Bu promosyonlar genellikle 2.500 TL ile başlıyor ancak son zamanlarda 5.000 TL'ye kadar çıkmış durumda. Akbank'ın düzenlediği promosyonda ise emekli maaşını Akbank'a taşıyan ve 3 yıl süreyle çıkmama taahhüdü veren müşteriler yararlanabilecekler. Özellikle, emekli promosyonlarının çok yüksek olmasından dolayı bankaların bu konuda rekabet halinde olmaları bekleniyor.-3.500 TL altında emekli maaşı alanlar, 4.200 TL promosyon alabilecekler. -3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli maaşı alanlar, 4.850 TL promosyon alabilecekler. -7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli maaşı alanlar, 6.250 TL promosyon alabilecekler. -10.000 TL ve üzerinde emekli maaşı alanlar, 7.000 TL promosyon alabilecekler. Bu promosyon kampanyasında, emekli maaşının tutarına göre farklı promosyon ödemeleri yapılmaktadır. Emekli maaşı 3.500 TL altında olanlar için 4.200 TL, 3.500 TL ila 7.500 TL arasında olanlar için 4.850 TL, 7.500 TL ila 10.000 TL arasında olanlar için 6.250 TL ve 10.000 TL ve üzerinde olanlar için 7.000 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.Banka Denetleme Kurumu (BDDK), emekli promosyonu konusunu yakından takip ettiğini açıkladı. Söylentilere göre, bu promosyonlar emekli maaşının iki katına çıkmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Ancak BDDK, emekli maaşının emekli promosyonunu birleştirme konusunda düzenlemeler yapabileceğini de söz konusu ediyor. Şu an, emekli promosyonu konusunda gündemde olan, emekli maaşının iki katı kadar promosyon ödemesi yapılmasıdır. Ancak BDDK'nın yapacağı düzenlemeler bu promosyon ödemelerini etkileyebilir.2022 yılından bu yana devam eden emekli promosyonu kampanyasına, diğer bir bankadan daha önce yararlanmış olsanız bile, Akbank'tan da yararlanma şansınız bulunmaktadır. Eğer önceki bankadan aldığınız promosyon tutarını geri ödeyebilirseniz, Akbank ile gerekli sözleşmeyi imzalayarak emekli promosyonundan yararlanabilirsiniz.