Akbank ve Garanti bir oldu yılın kredi kampanyasını duyurdu! Listedeki kişiler tam 50 bin TL'yi alıp götürecek! İşte başvuru şartları

Acil nakde ihtiyacı olanlar mutlaka bu haberi okumalı. Akbank ve Garanti Bankası, şartları sağlayan her Türk vatandaşına 50.000 TL nakit ödeme yapacak. Düşük faiz oranı ve koşulsuz kredi fırsatını kaçıranlar çok üzülecek. İşte vatandaşlara rahat bir nefes aldıracak kredi kampanyasının detayları...
KAMPANYADAN HERKES YARARLANABİLECEK!
Akbank ve Garanti Bankası'nın başlattığı kredi kampanyasına ilişkin detaylar verildi. Bu kampanyadan yararlanabilmek için bazı şartlar bulunmaktadır. Kampanya ile ilgili verilen koşulların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması, 18 yaşından büyük olmak ve kredi puanının 1200 veya üstü olması gibi şartlar yer alıyor. Üstelik eğer bu iki bankada bir hesabınız varsa, kredi başvurunuzun sonuçlanması durumunda ödemeniz anında hesabınıza yatırılıyor.
İŞTE KAMPANYANIN DETAYLARI
Akbank'ın da yer aldığı kredi kampanyasına, SMS yolu ile de başvuru yapabilmektesiniz. Düşük faizli kredi kampanyasına başvurmak için SMS yoluyla 4425'e T.C. Kimlik Numarası yazarak mesaj atabilirsiniz. Dilerseniz Akbank şubelerinden, mobil bankacılık veya internet bankacılığı aracılığıyla da başvuru yapabilirsiniz. Kredi vade sayısının ise 36 ay olarak belirlendiği aktarıldı. Garanti Bankası ise kampanya detayları ise şu şekilde: -50.000 TL'ye kadar 36 ay vade -1,69 ile 1,89 arasında değişiklik gösteren kredi faiz oranı, -Başvurular banka şubesinden, internet bankacılığından veya mobil bankacılık hizmeti aracılığıyla yapılabilir.