Akbank ve Vakıfbank mobil uygulaması çöktü mü, neden giriş yapılmıyor? Akbank ve Vakıfbank mobil uygulama giriş sorunu







AKBANK MOBİL UYGULAMASI ÇÖKTÜ MÜ?







VAKIFBANK MOBİL UYGULAMASI NEDEN AÇILMIYOR?

Bankacılık işlemlerini online olarak yapmak isteyen vatandaşlar mobil uygulamalara yönelmektedir. Sabah saatlerinden bu yana Akbank ve Vakıfbank mobil uygulamalara erişim sorunu yaşayan birçok kişi uygulamanın çöküp çökmediğini araştırmaya başladı. Akbank ve Vakıfbank uygulamalarını neden giriş yapılmadığı merak ediliyor. İşte merak edilen sorunun yanıtı…15 Kasım 2022 Salı günü Akbank mobil uygulamasına erişim sorunu yaşayan müşteriler uygulamanın ne zaman düzeleceğini araştırmaya başladı. Ancak Akbank konu hakkında henüz bir bilgilendirme yapmadı. Akbank üzerinde yaşanan erişim sorunu devam ediyor.Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden online olarak işlem yapmak isteyen vatandaşlar erişim problemi yaşamaktadır. Sabah saatlerinde başlayan erişim sorunu devam ederken ne zaman çözüleceği de araştırılmaya devam ediyor. 15 Kasım 2022 Salı günü Vakıfbank Mobil uygulamasında yaşanan program hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.