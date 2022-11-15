Bankacılık işlemlerini online olarak yapmak isteyen vatandaşlar mobil uygulamalara yönelmektedir. Sabah saatlerinden bu yana Akbank ve Vakıfbank mobil uygulamalara erişim sorunu yaşayan birçok kişi uygulamanın çöküp çökmediğini araştırmaya başladı. Akbank ve Vakıfbank uygulamalarını neden giriş yapılmadığı merak ediliyor. İşte merak edilen sorunun yanıtı…
TEKNOLOJİ
15 Kasım 2022 - 14:13
Akbank ve Vakıfbank mobil uygulaması çöktü mü, neden giriş yapılmıyor? Akbank ve Vakıfbank mobil uygulama giriş sorunu
Banka işlemleri artık online olarak yapılmaktadır. Bankaların mobil uygulamaları üzerinden yapılan işlemler vatandaşların işlerini kolaylaştırıyor. Sabah saatlerinde Akbank ve Vakıfbank mobil uygulamalarına girmek isteyen birçok kişi erişim sorunu yaşadı. Akbank ve Vakıfbank mobil uygulamaları çöktü mü? sorusu akıllarda yer ediniyor. İşte merak edilen sorunun yanıtı…
TEKNOLOJİ
15 Kasım 2022 - 14:13
EDİTÖR
İlginizi Çekebilir