TEKNOLOJİ
15 Kasım 2022 - 14:13

Akbank ve Vakıfbank mobil uygulaması çöktü mü, neden giriş yapılmıyor? Akbank ve Vakıfbank mobil uygulama giriş sorunu

Banka işlemleri artık online olarak yapılmaktadır. Bankaların mobil uygulamaları üzerinden yapılan işlemler vatandaşların işlerini kolaylaştırıyor. Sabah saatlerinde Akbank ve Vakıfbank mobil uygulamalarına girmek isteyen birçok kişi erişim sorunu yaşadı. Akbank ve Vakıfbank mobil uygulamaları çöktü mü? sorusu akıllarda yer ediniyor. İşte merak edilen sorunun yanıtı…

TEKNOLOJİ
15 Kasım 2022 - 14:13
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Akbank ve Vakıfbank mobil uygulaması çöktü mü, neden giriş yapılmıyor? Akbank ve Vakıfbank mobil uygulama giriş sorunu


Bankacılık işlemlerini online olarak yapmak isteyen vatandaşlar mobil uygulamalara yönelmektedir. Sabah saatlerinden bu yana Akbank ve Vakıfbank mobil uygulamalara erişim sorunu yaşayan birçok kişi uygulamanın çöküp çökmediğini araştırmaya başladı. Akbank ve Vakıfbank uygulamalarını neden giriş yapılmadığı merak ediliyor. İşte merak edilen sorunun yanıtı…

AKBANK MOBİL UYGULAMASI ÇÖKTÜ MÜ?

15 Kasım 2022 Salı günü Akbank mobil uygulamasına erişim sorunu yaşayan müşteriler uygulamanın ne zaman düzeleceğini araştırmaya başladı. Ancak Akbank konu hakkında henüz bir bilgilendirme yapmadı. Akbank üzerinde yaşanan erişim sorunu devam ediyor.



Akbank

VAKIFBANK MOBİL UYGULAMASI NEDEN AÇILMIYOR?

Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden online olarak işlem yapmak isteyen vatandaşlar erişim problemi yaşamaktadır. Sabah saatlerinde başlayan erişim sorunu devam ederken ne zaman çözüleceği de araştırılmaya devam ediyor. 15 Kasım 2022 Salı günü Vakıfbank Mobil uygulamasında yaşanan program hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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