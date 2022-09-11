Akbank ve Vodafone ikilisinden sevindiren haber geldi! Akbank kampanyanın detaylarını açıkladı! İşte kampanya şartları ve hediyeler







Kampanya ayrıntıları;







Akbank ve Vodafone'nun ortaklaşa başlattıkları kampanya detaylarına göre Akbank Mobil ile ilk kez Akbank'lı olanlar 3 ay boyunca ücretsiz 10GB internet sahibi olabiliylar. Davetiye kodu ise 'Vodafone Yanımda Vodafone uygulamasından veriliyor. Akbank Mobil uygulamasından Akbank üyelik sürecini başlatan herkes bu kampanyadan faydalanabilir. Kampanya detayları da Akbank ile şu şekilde paylaşıldı:Davet kodu ile Akbank Mobil müşterisi olmak için başvurduktan sonra, Akbank Mobil yerine kurye işlemi veya şube aracılığıyla işlemi tamamlarsanız, Akbank üyelik işlemini başarıyla sonuçlandıktan sonra tekrar GB hediye etmeye hak kazanacaktır.Kampanyaya katılmak için Akbank Mobil'de "Müşteri olmak istiyorum" butonuna tıklamanız, ilk sayfaya özel ve tek kullanımlık davetiye kodunu girmeniz ve Akbank'a üye olma sürecini tamamlamanız gerekmektedir. Kampanya sadece Akbank Mobil'den yapılan başvurularda geçerlidir. Bu promosyon Akbank şubelerinde geçerli değildir. Teklif yalnızca bir kez kullanılabilir. Kampanyaya katılmak için Vodafone faturalı bağlantı gerekmektedir. Aylık 10 GB hediye, hediyeyi takip eden ayda yüklenecek ve yükleme tarihinden itibaren 2 ay süreyle güncellenecektir. Mobil cihazınızdan Akbank'a üye olabilmek için Akbank mobil uygulamasını cep telefonunuza indirin, "Müşteri olmak istiyorum" butonuna tıkladıktan sonra ekranda görülen özel davet kodunu yazın ve yönlendirilen talimatları izleyin. Kampanyadan yalnızca geçerli bir Vodafone aboneliği olan müşteriler faydalanabilir. Engelleme, kullanıma ara verilmesi veya başka bir operatöre geçildikten sonra kampanyaya katılım sağlanamaz. Akbank Mobil Müşteri Hizmetleri sadece 70 yaş altında olan kişilere hizmet verir. Bundan dolayı müşterilerin promosyondan faydalanabilmeleri ve ayda 10 GB kazanabilmeleri 70 yaşından küçük olması gerekir.