YAŞAM
11 Eylül 2022 - 00:01

Akbank ve Vodafone ikilisinden sevindiren haber geldi! Akbank kampanyanın detaylarını açıkladı! İşte kampanya şartları ve hediyeler

Akbank ve Vodafone ortaklığından müjdeli haber. Hemen başvuru yapılması halinde ücretsiz olarak sağlanacak. 18-70 yaş arasında olan herkesin faydalanacağı kampanyanın detayları da açıklandı. İşte, Akbank ve Vodafone kampanya şartları ve hediyeler..

YAŞAM
11 Eylül 2022 - 00:01
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Akbank ve Vodafone ikilisinden sevindiren haber geldi! Akbank kampanyanın detaylarını açıkladı! İşte kampanya şartları ve hediyeler


Akbank ve Vodafone'nun ortaklaşa başlattıkları kampanya detaylarına göre Akbank Mobil ile ilk kez Akbank'lı olanlar 3 ay boyunca ücretsiz 10GB internet sahibi olabiliylar. Davetiye kodu ise 'Vodafone Yanımda Vodafone uygulamasından veriliyor.

Akbank Mobil uygulamasından Akbank üyelik sürecini başlatan herkes bu kampanyadan faydalanabilir. Kampanya detayları da Akbank ile şu şekilde paylaşıldı:

Kampanya ayrıntıları;



Davet kodu ile Akbank Mobil müşterisi olmak için başvurduktan sonra, Akbank Mobil yerine kurye işlemi veya şube aracılığıyla işlemi tamamlarsanız, Akbank üyelik işlemini başarıyla sonuçlandıktan sonra tekrar GB hediye etmeye hak kazanacaktır.

Akbank ve Vodafone kampanya şartları ve hediyeler

Kampanyaya katılmak için Akbank Mobil'de "Müşteri olmak istiyorum" butonuna tıklamanız, ilk sayfaya özel ve tek kullanımlık davetiye kodunu girmeniz ve Akbank'a üye olma sürecini tamamlamanız gerekmektedir. Kampanya sadece Akbank Mobil'den yapılan başvurularda geçerlidir. Bu promosyon Akbank şubelerinde geçerli değildir.

Teklif yalnızca bir kez kullanılabilir.

Kampanyaya katılmak için Vodafone faturalı bağlantı gerekmektedir. Aylık 10 GB hediye, hediyeyi takip eden ayda yüklenecek ve yükleme tarihinden itibaren 2 ay süreyle güncellenecektir.

Mobil cihazınızdan Akbank'a üye olabilmek için Akbank mobil uygulamasını cep telefonunuza indirin, "Müşteri olmak istiyorum" butonuna tıkladıktan sonra ekranda görülen özel davet kodunu yazın ve yönlendirilen talimatları izleyin.

Kampanyadan yalnızca geçerli bir Vodafone aboneliği olan müşteriler faydalanabilir. Engelleme, kullanıma ara verilmesi veya başka bir operatöre geçildikten sonra kampanyaya katılım sağlanamaz.

Akbank Mobil Müşteri Hizmetleri sadece 70 yaş altında olan kişilere hizmet verir. Bundan dolayı müşterilerin promosyondan faydalanabilmeleri ve ayda 10 GB kazanabilmeleri 70 yaşından küçük olması gerekir.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Yunanlılar göçmenleri böyle geri itti
Yunanlılar göçmenleri böyle geri itti
Avcılar’daki metrobüs kazasında yaralanan yolcu dehşet anlarını anlattı
Avcılar’daki metrobüs kazasında yaralanan yolcu dehşet anlarını anlattı
Kuzenlerin acı kaderi
Kuzenlerin acı kaderi
Motosikletin çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı
Motosikletin çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı
Dağların arkasından yükselen dolunay kartpostallık görüntü oluşturdu
Dağların arkasından yükselen dolunay kartpostallık görüntü oluşturdu
Gaziantep'te ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı
Gaziantep'te ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı
Son Haberler
2 Bakanlıktan 6 ana başlıkta dar gelirliler için desteklere yenileri ekleniyor! Yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara müjde! Sosyal yardım destekleri artıyor
2 Bakanlıktan 6 ana başlıkta dar gelirliler için desteklere yenileri...
11 Eylül olayı nedir? Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül saldırılarında kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? İkiz kuleler 11 Eylül saldırı tarihi
11 Eylül olayı nedir? Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül saldırılarında...
100 metrekare evde doğal gaz faturası ne kadar gelir? Metrekareye göre ödenecek doğal gaz faturası hesaplama
100 metrekare evde doğal gaz faturası ne kadar gelir? Metrekareye göre...
Şevket Çoruh Arka Sokaklar'dan neden ayrıldı, geri dönecek mi? 16 sezondur izliyorduk!
Şevket Çoruh Arka Sokaklar'dan neden ayrıldı, geri dönecek mi? 16...
Yasak Elma yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı
Yasak Elma yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı
TRT Tay filmi konusu nedir, ne anlatıyor? TRT'den Hicret yolculuğunu anlatan yapım
TRT Tay filmi konusu nedir, ne anlatıyor? TRT'den Hicret yolculuğunu...
Bir zam haberi daha! Sürücü adayları çok üzülecek! O belge için yeni zam haberi geldi! Zam kapıda acele edin...
Bir zam haberi daha! Sürücü adayları çok üzülecek! O belge için...
Galatasaray Icardi paylaşımını neden sildi?
Galatasaray Icardi paylaşımını neden sildi?
Tam 4 bin 147 işçi alınacak! Bakanlık iş alım başvuru şartlarını duyuruldu… İşte kadrolar ve şartlar
Tam 4 bin 147 işçi alınacak! Bakanlık iş alım başvuru şartlarını...
Yunanlılar göçmenleri böyle geri itti
Yunanlılar göçmenleri böyle geri itti
TOKİ'den ucuz konut bekleyen dar gelirliye müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi! Ucuz ev sahibi olma fırsatını kaçırmayın!
TOKİ'den ucuz konut bekleyen dar gelirliye müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan...
En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi: 2022 Hangi banka ne kadar, kaç para emekli promosyonu veriyor? Emeklilere 10 bin TL promosyon imkanı
En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi: 2022 Hangi banka...
Avcılar’daki metrobüs kazasında yaralanan yolcu dehşet anlarını anlattı
Avcılar’daki metrobüs kazasında yaralanan yolcu dehşet anlarını...
Yüksek maaşla iş arayanlar bu habere çok sevineceksiniz! O bakanlık yüksek maaş ile personel alımı yapıyor! Başvurular için son tarih yaklaştı
Yüksek maaşla iş arayanlar bu habere çok sevineceksiniz! O bakanlık...
Kuzenlerin acı kaderi
Kuzenlerin acı kaderi