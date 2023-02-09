





Akbank yılın jestini yaptı: İşte emeklilere ödeyeceği promosyon







İŞTE AKBANK’IN VERECEĞİ EMEKLİ PROMOSYONLARININ AYRINTISI

Bankalar emekli vatandaşa verdiği promosyonlarla gündeme gelmeye devam ediyor.Yeni yılla birlikte emekli, memur ve işçi maaşlarına zamlar yapıldı. Ancak yükselen enflasyon nedeniyle halk giderlere yetişmekte zorlanıyor. Bankalar da emekli vatandaşa verdiği promosyonla birlikte elindeki müşterilerini kaybetmemek için çeşitli kampanyalar yapmaya devam ediyor. Promosyon ödemelerinde Akbank yeni bir kampanya yaptığını duyurdu. Akbank’ın resmi internet sitesinden duyurulan açıklamada "SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 01 Ocak – 31 Ocak 2023 tarihleri arasında Akbank’a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı Bankamızdan almayı taahhüt ederek 7.000 TL’ye varan promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.• 3.500 TL Altında Maaş Alanlara: 4.200 TL • 3.500 TL – 7.500 TL Arasında Maaş Alanlara: 4.850 TL • 7.500 TL – 10.000 TL Arasında Maaş Alanlara: 6.250 TL • 10.000 TL ve Üzerinde Maaş Alanlara: 7.000 TL