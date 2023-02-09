Bankalar emekli vatandaşa verdiği promosyonlarla gündeme gelmeye devam ediyor.
Akbank yılın jestini yaptı: İşte emeklilere ödeyeceği promosyon
Yeni yılla birlikte emekli, memur ve işçi maaşlarına zamlar yapıldı. Ancak yükselen enflasyon nedeniyle halk giderlere yetişmekte zorlanıyor. Bankalar da emekli vatandaşa verdiği promosyonla birlikte elindeki müşterilerini kaybetmemek için çeşitli kampanyalar yapmaya devam ediyor. Promosyon ödemelerinde Akbank yeni bir kampanya yaptığını duyurdu. Akbank’ın resmi internet sitesinden duyurulan açıklamada "SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 01 Ocak – 31 Ocak 2023 tarihleri arasında Akbank’a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı Bankamızdan almayı taahhüt ederek 7.000 TL’ye varan promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.