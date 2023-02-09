Finans
09 Şubat 2023 - 13:30

Akbank yılın jestini yaptı: İşte emeklilere ödeyeceği promosyon

Geçen bankalar yıl emeklilere verdikleri promosyonlarla gündeme gelmişlerdi. Akbank 2023 yılı emekli promosyonu kampanyasını duyurdu. İşte detaylar...

Finans
09 Şubat 2023 - 13:30
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Akbank yılın jestini yaptı: İşte emeklilere ödeyeceği promosyon
TAKİP ETTAKİP ET


Bankalar emekli vatandaşa verdiği promosyonlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

para

Akbank yılın jestini yaptı: İşte emeklilere ödeyeceği promosyon



Yeni yılla birlikte emekli, memur ve işçi maaşlarına zamlar yapıldı. Ancak yükselen enflasyon nedeniyle halk giderlere yetişmekte zorlanıyor. Bankalar da emekli vatandaşa verdiği promosyonla birlikte elindeki müşterilerini kaybetmemek için çeşitli kampanyalar yapmaya devam ediyor. Promosyon ödemelerinde Akbank yeni bir kampanya yaptığını duyurdu.

Akbank’ın resmi internet sitesinden duyurulan açıklamada "SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 01 Ocak – 31 Ocak 2023 tarihleri arasında Akbank’a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı Bankamızdan almayı taahhüt ederek 7.000 TL’ye varan promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.

para

İŞTE AKBANK’IN VERECEĞİ EMEKLİ PROMOSYONLARININ AYRINTISI

• 3.500 TL Altında Maaş Alanlara: 4.200 TL

• 3.500 TL – 7.500 TL Arasında Maaş Alanlara: 4.850 TL

• 7.500 TL – 10.000 TL Arasında Maaş Alanlara: 6.250 TL

• 10.000 TL ve Üzerinde Maaş Alanlara: 7.000 TL

EDİTÖR
Sultan Turan Fırat
Sultan Turan Fırat
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ