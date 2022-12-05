Akciğer kanserine yakalandığını açıklayan Armağan Çağlayan’ın doktorundan açıklama geldi







Kontrol için gelmiştim







Ölmekten değil acı çekmekten korkuyordum

Yapımcı ve sunucu Armağan Çağlayan yakın zamanda sosyal medyada yaptığı açıklamayla akciğer kanserine yakalandığını duyurmuş ve tedavi için bir süreliğine programlarına ara vereceğini duyurmuştu. Kanser tedavisi gördüğü özel hastaneden taburcu olan Armağan Çağlayan sevenlerini sosyal medya hesabından yaptığı duyurularla bilgilendiriyordu. Bu gün basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çağlayan geçirdiği tedavi sürecinden bahsetti.Armağan Çağlayan; ‘Bir sağlık sorunum yoktu, kontrol için gitmiştim. İyi ki gitmişim. Doktorum filmlerimi kontrol etmiş, geçen kış çektirdiğim filmlerimi kontrol etmiş. Hemen beni çağırdılar. Akciğerimde 3 mm olan kitle 16 mm olmuş. Daha sonra hemen kanser tedavi süreci başladı. Bir sorunum olduğu için değil kontrol amaçlı gitmiştim. Bu ekonomik süreçte belki zor olacak ama erken teşhis çok önemli. İmkanı olan herkesin her yıl check-up yaptırması gerektiğini düşünüyorum. Geç kalsaydım her şey çok başka olacaktı.’ Dedi.Çağlayan yaptığı açıklamada ‘Ölmekten korkmuyordum acı çekmekten korkuyordum. Yaşayacak zamanım ve yiyecek ekmeğim varmış diyelim. Başkası yaşasa ölecek diye düşünürdük ancak insanın kendi başına gelince çok başka oluyormuş. Kendimi doğru teşhisi koyan ekibe teslim etmenin doğru karar olduğunu düşündüm. Güzel anılarımız bile oldu.’ Dedi.Prof. Dr. Kutsal Turhan; Erken evrede yakalamak çok önemliydi. Kapalı gerçekleşen ameliyat ile erken iyileşmesi söz konusu. Tütün ve tütün ürünleri kullanımı, yaş faktörü ve aile hikayeleri bu tip durumlarda önem arz ediyor. Yıllık kontroller ihmal edilmemeli. Armağan beyden sözümüzü aldık tütün kullanmayı bırakacak, sporunu yapacak ve sağlığına dikkat edecek. Eğer dikkatli olursa iyileşme süreci hızlanacaktır.’ Diyerek açıklama yaptı.