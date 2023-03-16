Akciğerleri bebek gibi, boğazı tertemiz yapacak! Bu ikisini birlikte tüketenlerin baş edemeyeceği enfeksiyon yok!







AKCİĞER VE ÖKSÜRÜĞE İYİ GELEN KARIŞIMLAR







Soğukların tekrar başlamasıyla birlikte insanlar internet üzerinden doğal karışımları sık sık araştırmaya başladı. Peki akciğer ve öksürük için hangi karışımları içmek gerekiyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Soğuk havalarda ve kalp hastalığı olan ve akciğer hastalığı geçiren kişilerde ve erken doğumlarda zatürre sık sık rastlanan bir hastalık olarak ortaya çıkıyor. Zatürre özellikle bağışıklık sistemi zayıflayan, 65 yaşını geçen ve 2 yaş altındaki çocuklarda tehlikeli hale geliyor. Zatürre belirtileri öksürük, yüksek ateş, üşüme, titreme, sarı ve yeşil balgam, hızlı nefes alıp verme, nefes alma güçlüğü, göğüs ve baş ağrısı, yorgunluk, halsizlik, karın ağrısı, karın şişliği, kusma ve kusma hissi, 65 yaşını geçen kişilerde bilinç bulanıklığı şeklinde kendini gösteriyor. Zatürreye iyi gelen doğal karışımlar da bulunuyor. Bu karışımlar şu şekilde;-4 diş sarımsak, 2 tane kereviz sapı, 2 tane havuç, 2 tane turp, birkaç maydanoz karıştırılarak içiliyor. Sarımsak ve kereviz sapı vücuttaki iltihapların daha kolay atılmasını, havuç vücudun direncinin yükseltilmesi, maydanoz da akciğerlerin temizlenmesini sağlıyor. Antioksidan zenginliği olan sebzeler hastalığa karşı vücudu koruyor. Aynı zamanda bu sebzeler öğünlerde de tüketilebiliyor. Bütün malzemeler suyla doldurulan bir tencereye eklenip kaynatılarak sonrasında suyu içilerek tüketiliyor. Ancak mide rahatsızlığı olan yaşlı vatandaşların tüketmeden önce doktoruna danışması gerekiyor.-Kızılcık ve bir ardak sıcak su da kahvaltılarda tüketilerek zatürreye, öksürüğe iyi geliyor. Vücuttaki mikropları arındıran kızılcık suyu akciğer dokusundaki iltihaplı hücreleri de temizliyor. -1 tatlı kaşığı yaban kekiği ve 1 su bardağı sıcak su birkaç dakika demlendikten sonra sabah akşam yemeklerden sonra tüketilir. 30 gün boyunca tüketilmesi halinde solunum yollarına iyi geliyor ve zatürre belirtilerini azaltıyor. Tansiyonu olan ve hamile kadınların tüketmeden önce doktoruna danışması gerekiyor. -Bitki çayının içine 1 çay kaşığı bal ve toz karabiber ilave edilerek öksürük, soğuk algınlığı belirtileri ortadan kaldırılabiliyor. Boğazdaki iltihaplanma bu karışım sayesinde geçiyor ve ağrılar hafifliyor. -Zencefil çayı da grip ve soğuk algınlığı belirtilerine iyi geliyor. Ilık suyun içine toz zencefil ya da taze zencefil ve limon suyu eklenerek tüketilir. Öksürük sebebiyle tahriş olan boğaza ve solunum yollarına bu bitki çayı çok iyi gelmektedir. Aynı zamanda balgam söktürücü özelliği de bulunuyor. -Ayva yaprağı birkaç dakika demlendikten sonra günde iki fincan tüketilerek hastalık belirtileri ortadan kaldırılabiliyor. -Öksürük, bronş rahatlığına en iyi gelen doğal ürünlerden biri de pekmezli şurup. Bir çay bardağı ılık suyun içine 1 yemek kaşığı pekmez eklenerek günde bir kez tüketilebiliyor. Öksürük ve ağrılara iyi geliyor. -Kaynar suyun içine ekinezya eklenir ve 5-10 dakika demlendikten sonra süzülerek tüketilir. Ekinazya çayı soğuk algınlığı ve öksürüğü yüzde 58 oranında azaltıyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. -Bir bardak kaynamış su içine bir tutam ebegümeci otu koyulur ve 5-10 dakika demlendikten sonra tüketilir. Ebegümec çayı C vitamini ve antioksidan bakımından çok zengindir ve bağışıklık sistemini güçlendirerek grip belirtilerini ortadan kaldırır. -Kuşburnu meyvesi kaynar suda 10 dakika haşlandıktan sonra günde iki bardak içilir. Enfeksiyon ve grip belirtilerine iyi gelen kuşburnu çayı öksürüğe de iyi gelir. -Taze nane yaprakları kaynar suya eklenir ve beş dakika demlendikten sonra süzülerek tüketilir. Nane yapraklarının içinde antimikrobiyal, antioksidan, antiinflamatuar özellikler barındırır ve boğaz yatışması ve öksürüğe iyi gelir. Aynı zamanda tıkanan sinüsler bu çay sayesinde temizlenir. -Mürver çayı da balgam söktürmeye yardımcı olur. Mürver şurupları soğuk algınlığı belirtilerine iyi gelir ve belirtilerin hafiflemesine yardımcı olur.