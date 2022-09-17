Akdeniz'den balıkçılar 24 saat sonra ilk avlarla döndü













Doğu Akdeniz'de hava sıcaklığının diğer bölgelere göre yüksek olması nedeniyle sezonu her yıl olduğu gibi bu senede 15 gün geç açtı. Mersin genelinden balıkçılar, tüm hazırlıklarını yapıp 'Vira Bismillah' diyerek dün gece denize açıldı.Yasağın kalktığı 16 Eylül'ün ilk saatlerinde kent genelinde olduğu gibi Erdemli Balıkçı Barınağı'ndan dahareket eden 65 civarındaki tekne de ağlarını denize bıraktı. Sezonun ilk avını yapan balıkçılar başta karides olmak suretiyle barbun, gümüş, mercan, haliliye gibi çeşitli balıklarla 24 saat sonra döndü. Teker teker barınaktaki iskeleye yanaşan tekneler buzla kapladıkları balıkları hazır bekleyen araçlara yükleyerek alıcılara gönderdi.Uzun bir aradan sonra denize heyecanla çıktıklarını aktaran önceki dönem Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı balıkçı Yalçın Sakın," Heyecanla ağlarımızı attık heyecanla kaldırdık. Çok şükür herkesin rızkını Cenab-ı Allah veriyor. Herkese rast gele diyoruz. İlk gün karides, barbun, mercan ve halili dediğimiz balık türleri olmak suretiyle bazı çeşitler ağlarımıza takılıyor"dedi.Hatay'dan Mersin körfezine gelen balıkçılardan Maris Küçük, bugün Bismillah diyerek sezonu açtıklarını ve Mersin'in sembolü jumbo karides avı yaptıklarını aktardı.