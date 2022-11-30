SAĞLIK
30 Kasım 2022 - 10:23

Akdeniz Diyeti göbek yağlarından kurtarıyor

Yeni ortaya koyulan bir araştırmaya göre, 'yeşil Akdeniz diyeti' tehlikeli iç organ yağlarını sadece sağlıklı beslenmeye kıyasla DÖRT KAT daha hızlı yakıyor.

SAĞLIK
30 Kasım 2022 - 10:23
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Akdeniz Diyeti göbek yağlarından kurtarıyor


Yeni ortaya koyulan bir araştırmaya göre, 'yeşil Akdeniz diyeti' tehlikeli iç organ yağlarını sadece sağlıklı beslenmeye kıyasla DÖRT KAT daha hızlı yakıyor. Bitki temelli diyeti 18 ay boyunca uygulayanların visseral yağ seviyeleri yüzde 14 oranında azalırken, standart sağlıklı bir diyet uygulayan kontrol grubunda bu oran sadece yüzde 4,5'tir. Visseral yağ, hayati organların etrafını ve karın içini sararak tipik olarak kişiye elma vücut şekli verir. Bu tür en tehlikeli olanıdır çünkü kalp hastalığı ve yağlı karaciğer hastalığı gibi kronik hastalıklarla bağlantılı olan iltihaplanmayı tetikleyen kimyasalları ve hormonları kana saldığı düşünülmektedir. Organlara yakınlığı riski artırır.

göbek eritmek

Akdeniz Diyeti faydaları nedir?



Yağ ve protein oranı yüksek, karbonhidrat oranı düşük Akdeniz diyeti, uzun ömürlülük, kırılganlığı azaltma ve kanseri önleme konusundaki faydalarını ortaya koyan çok sayıda çalışma ile son yıllarda son derece popüler hale gelmiştir. 'Yeşil' Akdeniz diyeti hala bol miktarda fasulye, baklagiller, tam tahıllar, yapraklı yeşillikler, zeytinyağı, fındık ve balık içeriyor - ancak yeşilliklere daha fazla önem veriyor.

Son çalışmada bu gruptaki kişilere kırmızı et ve kümes hayvanlarından uzak durmaları ve her gün üç ila dört fincan yeşil çay ve su mercimeği shake tüketmeleri söylendi. Araştırmacılar, vücudun dokularını strese karşı koruyan bitki bileşikleri olan polifenollerin yağ yakımına yardımcı olduğuna inanıyor ve bu durum daha önceki çalışmalarda da belirtilmişti.

Birçok uzman viseral yağın kilo vermenin gerçek hedefi olduğunu ve kişinin sağlığının bel ölçüsünden daha iyi bir göstergesi olduğunu düşünmektedir.

İç organ yağları zamanla organlar arasında birikir ve kalp hastalıkları, diyabet, bunama ve erken ölüme yol açan hormonlar ve zehirler üretir.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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