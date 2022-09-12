'Akif Filmi'nin yapımcısı Harun Türk'ten iki yeni proje













Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazma sürecini konu alan “Akif” filmi ile Kafalar ekibinin “Kendinden Kaçak” filminin yapımcısı olan Harun Türk, iki yeni projenin hazırlığını yapıyor. Türk, 2022 yılını yeni bir dizi ve bir sinema filmi ile kapatmayı planlıyor. Uzun süredir üzerinde çalıştığı projelerde önemli yol alan yapımcı, hem diziyi benzer şekilde sinema filmini yıl bitmeden seyirciyle buluşturmayı hedefliyor.