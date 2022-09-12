Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazma sürecini konu alan “Akif” filmi ile Kafalar ekibinin “Kendinden Kaçak” filminin yapımcısı olan Harun Türk, iki yeni projenin hazırlığını yapıyor. Türk, 2022 yılını yeni bir dizi ve bir sinema filmi ile kapatmayı planlıyor. Uzun süredir üzerinde çalıştığı projelerde önemli yol alan yapımcı, hem diziyi benzer şekilde sinema filmini yıl bitmeden seyirciyle buluşturmayı hedefliyor.“Sürprizlerimiz olacak”
YAŞAM
12 Eylül 2022 - 09:49
'Akif Filmi'nin yapımcısı Harun Türk'ten iki yeni proje
“Akif” ve “Kendinden Kaçak” filmlerinin yapımcısı Harun Türk, 2022'yi iki sürpriz projeyle uğurlayacak. Bir dizi, bir de sinema filmi projesini hayata geçirmeye hazırlanan Türk, her ikisini de çok yakında seyirciyle buluşturmayı hedefliyor.
YAŞAM
12 Eylül 2022 - 09:49
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