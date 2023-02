Akıllara durgunluk veren olay! Kahramanmaraş depremi 600 km uzaklıktaki evi yıktı: Görenler inanamadı!

"DEPREME GEREK YOK ZATEN BAŞIMIZA UÇACAK"







Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinden sonra binaların deprem olup olmadığı sorun olmaya başladı. Herkesin en çok konuştuğu konu bu olsa da deprem olmayan bölgelerde bile yıkılması gereken binalar var. Hem deprem bölgesinde hem de başka yerlerde hasarlı binalara girmek çok risklidir. Ancak 600 kilometre uzakta Ankara'da Kahramanmaraş depreminde bile hasar görmüş bir bina var. Her an yıkılacakmış gibi görünen bir binada yaşayanlar, içine girmekten daha çok endişe duyuyor. 10 yıl önce başlayan çatlakların her geçen gün arttığı söylenirken, şikayetler arttıkça müteahhidin binanın temeli olmadığını kabul ettiği de ifade edildi. İşte o binanın detayları...ATV Haber'in haberine göre evde oturanlardan biri, “Binanın temeli yok. Depreme gerek yok zaten başımıza uçacak diye korkuyoruz.” derken başka bir bina sakini ise “Ölmekten korkuyoruz” dedi.Bir başka sakin de “Kahramanmaraş depremi olduğunda sabah kalktığımda bu duvarım benim yıkıktı. Eğer Kahramanmaraş depremi bu kadar burayı sallıyorsa burada deprem olsa herhalde ilk göçecek bina bizim binamız olacaktır” diye konuştu. 4 katlı bir bina inşa etti. Bina 12 yıl temelsiz kaldı. Ama 600 kilometre ötede meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinden bile etkilendi. Dairelerin duvarları çatlamış, sıva ve fayanslar dökülmüştü.Bina sakinleri, “Aldıktan 2 sene sonra başladı çatlamaya, biz bina oturuyor diye düşündük” derken “12 yıldır korku yaşadık” ifadelerine de yer verdi.Deprem bölgesindeki bir bina gibi görünse de resimler içeriden. Ankara Keçiören'deki binanın duvarları ve zemini çatlak olduğu söylenen binanın temeli yok. Apartman sakini, apartmandaki çatlakları işaret ederek, “Bir duvarın bu kadar ince olduğunu, mesela tuğlaların kırıldığını ilk defa görüyorum.” dedi.Ev yapıldıktan sonra apartmandaki sorunların hiç bitmediği söylendi. Bir iki küçük çatlak olarak başlayan hasarın giderek arttığı, çatlakların yerini derin çatlaklara bıraktığı, pencerelerin açılıp kapıların kapanmaya başladığı öğrenildi. “Ben evimi yaptıramıyorum” diyen bina sakini “Çünkü üst katım yaptırdı, mutfakları geri düştü” şeklinde konuştu.Mahalleli sorunu kendileri çözemeyince müteahhidi aradılar ve beklemedikleri bir cevap aldılar. Bina sakini, “Gidin direkt mahkemeye verin dedi. Ama kendi ilk geldiğinde, itiraf etti; ben burayı toprağın üstüne yaptım dedi.” sözleriyle açıkladı.Bilirkişi raporuna göre binadaki çatlak ve yarıklardan müteahhit ve yapı denetim ofisi sorumludur. Bina arızalı fakat 11 dairenin tamamı dolu. Bu nedenle apartman sakinleri uyuyamamalarına rağmen son depremler nedeniyle “Tahliye edilip bu binanın yeniden yapılmasını istiyorum” ve “Önemli olan bu bina çökmeden bizim sesimizi duyurmamız” dedi.