Akıllara durgunluk veren tablo! Türkiye'de bu yüzden 42 bin 67 kişi hayatını kaybetti: Böyle bir ölüm kimsenin aklına gelmezdi!

Türkiye'deki hava kalitesine ilişkin bir rapor olan "Kara Rapor", hava kirliliğinin etkileri konusunda çalışan 15 sağlık, çevre ve iklim kuruluşundan oluşan Temiz Hava Hakkı Platformu (THHP) tarafından hazırlandı.
Rapora göre en kirli 5 il arasında yer alan Batman, Iğdır, Ağrı, Şırnak ve Malatya'da yıllık ortalama partikül madde değerleri Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği sınır değerin 5-8 katı üzerinde ve bu şehirlerde 200'den fazla ulusal hava kirliliğinin sınır değerin üzerinde ölçüldüğüen dair tespitler yapıldı.
Raporda, Batman sakinlerinin 2021 yılında 326 gün kirli havaya maruz kaldığı belirlendi. Iğdır'ın son 6 yıldır en kirli iller arasında ilk sırada yer aldığı belirtilen raporda, evlerde kömür yakılmasından kaynaklanan hava kirliliğinin yanı sıra Uluslararası karayolu taşımacılığı ve kargo taşımacılığının önemli bir neden daha olduğuna dikkat çekildi. PM10 emisyonu olmayan tek ilde Hakkari'nin kükürt dioksitle yoğun şekilde kirlenmiş hava soluduğu söylendi.
ÖLÜM SEBEPLERİNDE HAVA KİRLİLİĞİ 5. SIRADAHava kirliliğinin 2009 yılında Türkiye'de ilk 10 ölüm ve sakatlık nedeni arasında altıncı sırada yer aldığı hatırlatılırken, 2019'da beşinci sıraya yükseldi. İstanbul'da 4 bin 848, Ankara'da 2 bin 853, Bursa'da 2 bin 223, Bursa'da 1731 kişi yaşamını yitirdi. İzmir'de hava kirliliğinin neden olduğu hastalıklardan insanlar öldü.
Rapora göre, hava kirliliğinin en yüksek ölüm yüzdesine sahip olduğu Batman'da 31 bin 100 ölüm, Iğdır ve Karaman'da ise 100 ölümden 28'i hava kirliliğinden kaynaklanıyor.