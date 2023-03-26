Akıllara durgunluk veren tablo! Türkiye'de bu yüzden 42 bin 67 kişi hayatını kaybetti: Böyle bir ölüm kimsenin aklına gelmezdi!













ÖLÜM SEBEPLERİNDE HAVA KİRLİLİĞİ 5. SIRADA

DEPREM BÖLGESİNDE HAVA KİRLİLİĞİNDE ATIŞ YAŞANDI

Türkiye'deki hava kalitesine ilişkin bir rapor olan "Kara Rapor", hava kirliliğinin etkileri konusunda çalışan 15 sağlık, çevre ve iklim kuruluşundan oluşan Temiz Hava Hakkı Platformu (THHP) tarafından hazırlandı.Rapora göre en kirli 5 il arasında yer alan Batman, Iğdır, Ağrı, Şırnak ve Malatya'da yıllık ortalama partikül madde değerleri Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği sınır değerin 5-8 katı üzerinde ve bu şehirlerde 200'den fazla ulusal hava kirliliğinin sınır değerin üzerinde ölçüldüğüen dair tespitler yapıldı.Raporda, Batman sakinlerinin 2021 yılında 326 gün kirli havaya maruz kaldığı belirlendi. Iğdır'ın son 6 yıldır en kirli iller arasında ilk sırada yer aldığı belirtilen raporda, evlerde kömür yakılmasından kaynaklanan hava kirliliğinin yanı sıra Uluslararası karayolu taşımacılığı ve kargo taşımacılığının önemli bir neden daha olduğuna dikkat çekildi. PM10 emisyonu olmayan tek ilde Hakkari'nin kükürt dioksitle yoğun şekilde kirlenmiş hava soluduğu söylendi.Hava kirliliğinin 2009 yılında Türkiye'de ilk 10 ölüm ve sakatlık nedeni arasında altıncı sırada yer aldığı hatırlatılırken, 2019'da beşinci sıraya yükseldi. İstanbul'da 4 bin 848, Ankara'da 2 bin 853, Bursa'da 2 bin 223, Bursa'da 1731 kişi yaşamını yitirdi. İzmir'de hava kirliliğinin neden olduğu hastalıklardan insanlar öldü.Rapora göre, hava kirliliğinin en yüksek ölüm yüzdesine sahip olduğu Batman'da 31 bin 100 ölüm, Iğdır ve Karaman'da ise 100 ölümden 28'i hava kirliliğinden kaynaklanıyor.Temiz Hava Hakkı Forumu Koordinatörü Deniz Gümüşel, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen şehirlerin hava kirliliğini artırdığına değinerek, "Kahramanmaraş'taki partikül madde yoğunluğu metreküpte 100 mikrogram yani ulusal yasal sınırın 2,5 katı, DSÖ kılavuz değerinin ise 7,5 katı. Bu kirlilik maalesef büyük miktarda enkazlardan kalkan toz ve halkın ısınmak için açıkta yaktığı ateşten kaynaklanıyor. Buna bir de asbest riski eklendiğinde bölgede hava kirliliği nedeniyle ciddi bir halk sağlığı sorunu yaşandığını ya da yaşanacağını söylemek mümkün." İfadelerini kullandı. Depremin yaşandığı Adıyaman ve Hatay'daki hava kalitesi istasyonlarından düzenli veri alınamadığı, İskenderun'da PM emisyonlarının son 40 gün boyunca metreküp başına 200 mikrogram olduğunun altını çizen Gümüşel, "Bölgedeki hekimler şimdiden solunum yolu hastalıklarında artış olduğunu belirtiyor." İfadelerine yer verdi.