Akıllara Kemal Sunal'ın repliği geldi! O AVM'nin tuvaletine girmek için dudak uçuklatan rakam isteniyor: Ultra lüks tuvalete daha lüks fiyat!

Duyanları hayretler içinde bırakacak bir haber
İstanbul’un Florya ilçesinde bulunan lüks bir alışveriş merkezinden geldi. Detaylar haberimizde…
YENİ NESİL ULTRA LÜKS AVM TUVALETİ YALNIZCA VİP MÜŞTERİYE AÇILDI! AYLIK ABONELİK ÜCRETİ 400 TL! PARAYI VEREN…
2017 yılında İstanbul Florya’da faaliyete başlayan bir AVM’de duyan herkesin o kadar olmaz diyeceği bir haber. Açıldığı ilk yıllar da sadece 1,5 Türk lirası olan VIP tuvaletler şimdi ise adeta cep yakıyor. AVM’deki ultra lüks denilen tuvaleti kullanmak isteyen vatandaşlar 25 TL ödüyorlar. Artık birçok alışveriş merkezinde ücretsiz olarak kullanabileceğiniz tuvalet alanları var. Ancak Florya'daki bu alışveriş merkezi ilginç bir uygulama bularak abonelik sistemini devreye soktu. Duyan vatandaşların şok olduğu tuvaletlere 400 TL ödeyerek aylık tuvalet aboneliği başlatılabiliyor. Hizmeti sunan AVM’ den ise “Evdekinden dahi temiz tuvalet” anlayışıyla bu hizmeti sunduklarını söylediler. AVM işletmesi ise bu yüksek ücretin nedenini kullanılan malzemelerin kalitesi olarak gösteriyorlar.
KADINLAR VE BEBEKLERDE DÜŞÜNÜLDÜ!
Lüks tuvaletlerde, bayanlara özel köşede makyaj aynası gibi özel ürünler satılmaktadır. VIP tuvaletin güncel fiyatı 25 TL'dir. Bebekler için özel bir alan da bulunmaktadır. Buraya girmek isterseniz 50 TL ödemeniz gerekiyor. AVM çalışanları istedikleri zaman tuvalete girip kullanmak için ayda 400 TL ödüyorlar. Bu konu duyulduğu zaman işletmeciliğini yapan işyeri sahibi Sacettin Gür ile konuşuldu. Sacettin Gür konu ile alakalı şunları söyledi: “Bu hizmeti yalnızca bir tuvalet olarak düşünmemeliyiz. Temizlik ve hijyen isteyen müşteriler bulunuyor. Bu atmosferi koruyabilmek için uğraşıyoruz. İşimizi doğru şekilde yapıyor, bu nedenle mutluyuz. Sektörde hizmetimizi sunmaya devam edeceğiz. Temizlik ve hijyeni tercih eden müşteriler bize geliyor” sözlerine yer verdi.
PAHALI OLMASININ SEBEBİ NEYDİ?
“Tuvaletin fiyatındaki bu yüksek bedelin sebebi olarak her kullanımdan sonra özel temizlik yapılıyor. Peçeteler 1.sınıf kaliteden seçiliyor. Tuvalet kağıtları da yine birinci kalite seçiliyor. Sabunlar 250 senelik bir markanın popüler ürünleri, musluklar özel dizayn ve su tasarruflu. Kabinlerin her birinde ses izolasyonu bulunuyor. Tavanlarda özel taşyünü sistemi var ses bu şekilde izole ediliyor.” “Kadınlar ve erkekler için tasarlanmış özel klozet ve pisuvarlar ısı ile çalışıyor. Dokunmaya gerek kalmadan temassız bir şekilde hizmetini sunuyor” diyen işletmeci: “Elbette bu sebeplerden dolayı hizmetin de farklı bir bedeli oluyor” ifadelerini kullandı.