Akıllı telefon indirimi arayanlar bayram edecek! Samsung'un o modeli A101'e en ucuza geliyor







Samsung Galaxy S20 FE A101 Marketlerinde Satılacak







Toshiba Smart TV A101 Marketlerde Satılacak

A101 Marketlerinde ayrıca Toshiba'nın 43 inç Full HD ekranlı, uygulama destekli, 2x HDMI, 1x USB ve dahili uydu alıcılı akıllı TV modeli de satılacak. Bu TV'nin fiyatı 5799TL olarak belirlendi.

Xiaomi Airfryer Modeli A101 Marketlerinde

A101 Marketler zinciri önümüzdeki haftadan itibaren uygun fiyatlı çeşitli teknolojik ürünler satacak. Akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, alt seviye müzikçalar ürünlerinden Airfryer modellerine kadar birçok ürün A101 Marketlerinde yer alacak.Samsung Galaxy S20 FE, 23 Şubat'tan itibaren A101 Marketlerinde satışa sunulacak. Telefon 6.5 inç Super AMOLED ekran, Snapdragon 865 yonga seti, 8GB LPDDR5 bellek, 256GB UFS 3.1 depolama alanı, 12MP + 12MP + 8MP + 8MP arka kamera, 32MP ön kamera ve 4500mAh bataryaya sahip. Telefonun fiyatı 12199 TL.Eğer bir Airfryer modeli arıyorsanız, Xiaomi Airfryer modeli 6 litre kapasite ile 5399TL'den satın alınabilecek.