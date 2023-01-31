Akıllı telefon isteyenler A101'e koşsun! Bu fiyata bu özellikler ağızları açık bıraktı: Satışlar o tarihte başlayacak

A-101'den yine bomba gibi bir akıllı telefon kampanyası geldi. A-101 mağazaları ve web sitesinden satışa sunulan Reeder S19 Max Akıllı telefonun fiyatı görenleri şaşırttı.
A-101'DEN KAÇIRILMAYACAK FIRSAT!
A-101 bilindiği üzere belirli dönemlerde akıllı cihazları mağazalarında ve web sayfalarında vatandaşa satışa sunuyor. Piyasanın oldukça altında fiyatlarla kullanıcı ile buluşturulan bu telefonlar, dar gelirli vatandaşlar için büyük bir nimet. A-101 bu kez de piyasada zaten fiyat performans markası olarak bilinen Reeder markasının S19 Max modelini satışa sunuyor. Akıllı telefon meraklıları için Reeder S19 Max akıllı telefonun özelliklerini sizler için derledik.