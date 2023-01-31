Aktüel
31 Ocak 2023 - 15:15

Akıllı telefon isteyenler A101'e koşsun! Bu fiyata bu özellikler ağızları açık bıraktı: Satışlar o tarihte başlayacak

A-101'den efsane Akıllı Telefon indirimi. Akıllı telefon ihtiyacı olanlar bu indirim tam size göre. A-101 Mağazalarında ve web sitesinde satışta. İşte o Akıllı Telefon...

Aktüel
31 Ocak 2023 - 15:15
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Akıllı telefon isteyenler A101'e koşsun! Bu fiyata bu özellikler ağızları açık bıraktı: Satışlar o tarihte başlayacak
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A-101'den yine bomba gibi bir akıllı telefon kampanyası geldi. A-101 mağazaları ve web sitesinden satışa sunulan Reeder S19 Max Akıllı telefonun fiyatı görenleri şaşırttı. 

 

A-101'DEN KAÇIRILMAYACAK FIRSAT!



A-101 bilindiği üzere belirli dönemlerde akıllı cihazları mağazalarında ve web sayfalarında vatandaşa satışa sunuyor. Piyasanın oldukça altında fiyatlarla kullanıcı ile buluşturulan bu telefonlar, dar gelirli vatandaşlar için büyük bir nimet. A-101 bu kez de piyasada zaten fiyat performans markası olarak bilinen Reeder markasının S19 Max modelini satışa sunuyor. Akıllı telefon meraklıları için Reeder S19 Max akıllı telefonun özelliklerini sizler için derledik.

A-101

A-101'DE SATILAN 3.199TL DEĞERİNDEKİ AKILLI TELEFONUN ÖZELLİKLERİ

4 GB RAM

128 GB dahili hafıza

6.5″ HD+ ekran

Yüz tanıma

20 MP arka kamera

5 MP ön kamera

3950 mAh pil kapasitesi

2 sene garantili

Üretim Yeri: Türkiye

A-101 mağazalarında ve çevrimiçi mağazasında satışa sunulan Reeder S19 Max koyu kırmızı akıllı cep telefonu 3.199TL'lik fiyat etiketi ile kullanıcı ile buluşacak. 

 

A-101 internet sitesi ve çevrimiçi satış kanallarında tespit edilen ürün etiket verileri, ürünün tedarikçisi bağlamında A101 Yeni Mağazacılık A.Ş ‘ye iletilen en güncel veriler olarak sunuluyor.

EDİTÖR
Burak Güner
Burak Güner
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