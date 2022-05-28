TEKNOLOJİ
28 Mayıs 2022 - 15:19

Akıllı telefon üretiminde azalma! Samsung'un planı tutmadı

Teknoloji devlerinden biri olan Samsung markası pandemi ve devamında gelen tedarik zinciri sıkıntısı nedeniyle zor günler yaşıyor.

TEKNOLOJİ
28 Mayıs 2022 - 15:19
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Akıllı telefon üretiminde azalma! Samsung'un planı tutmadı
SamMobile'ın haberine göre, Teknoloji devlerinden biri olan ve telefon denilince ilk akla gelen şirketlerden biri olan Samsung şu sıralar zor bir süreçten geçiyor. Samsung şirketi 2022'de akıllı telefon üretimini büyük oranda azaltacağı öğrenildi.. Şirketin bu yıl üretmeyi planladığı telefon sayısını 310 milyondan 280 milyona indirdiği öğrenilirken bu rakamların önceki yıllara göre oldukça az olduğu görülüyor. Şirketin bu hamlesi ekonominin daha da kötüleşme ihtimaline karşı şirketlerin bir önlemi olarak görülüyor.
Alınan haber kaynaklarına göre son teknoloji akıllı telefonlardan daha düşük fiyatlı modellere kadar geniş bir ürün yelpazesini ise etkileyeceği görülüyor. 

Fiyat olarak ucuz telefonların üretiminde düşüşe gidilmesi mantıksız gelse de pandemi sonrasında tüm dünyada yaşanan ekonomik gerileme çok sayıda insanın hem fiyat hem de model olarak daha düşük modellere yönelmesi bekleniyor. Ancak daha uygun fiyatlı telefonları satın alan kişilerin telefonlarında bir arıza belirmedikçe yeni bir telefon almayacağı düşünülüyor. Bu nedenle, amiral gemilerinde olduğu gibi bu telefonların da üretimi azaltılıyor. 
Samsung şirketinin hem pandemi hem de  Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın ve sürekli artan enflasyonun etkilerini hisseden tek teknoloji olmadığı büyük devlerden olan Apple'ın da 2021'de ürettiği teknolojik aletler ile  aynı sayıda telefon üretmeyi planladığı için bu yıl nispeten daha durgun satışlar beklediği bildiriliyor.
 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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