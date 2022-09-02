Akıllı telefonlarına ekran koruyucu kullananlara önemli uyarı!













Yüksek bedeller ödeyerek akıllı telefon alan kullanıcılar, ekran kırılması veya çizilmesine karşı hemen ekran koruyucu talebinden bulunuyorlar. Özellikle telefonlarını sık düşüren kullanıcılar 50 lira ile 200 lira arasında fiyata sahip olan ekran koruyucuların en iyilerini tercih etmek ediyor. En kaliteli ekran koruyucuların bile telefonları çok fazla koruyamadığını söyleyen telefoncular ise telefon kullanıcılarına en etkili tedbirin ilk önce telefonlarının sürekli düşmesini engellemek olduğunu söylüyorlar.Telefon piyasasında kırılmaz cam olarak bilinen bazı ekran koruyucuların telefon ekranının kırılmasını aslında hiçbir şekilde engelleyemeyeceğini söyleyen Korkmaz Sönmez, aslında 'kırılmaz' diye bir şeyin olmadığını piyasalarda kırılmaz olarak satılan camların da sadece ekranı koruyan bir koruyucu olduğunu ifade etti. Ekran koruyucu ürününün aslında en temel amacının ekran çizilmesini engellemek olduğunu dile getiren Sönmez, bir diğer amacının da kullanım şekilleri olduğunu söyledi. Şu anda Türkiye'de satılan bir telefonun ortalama ekran fiyatının yaklaşık olarak 2-3 bin lira olduğundan bahseden Korkmaz Sönmez, ekran koruyucularının en pahalılarının fiyatının ise 200 TL olduğunu kaydetti.