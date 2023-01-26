Aktüel
26 Ocak 2023 - 23:15

Akıllı telefonun adresi ŞOK market oldu! Piyasanın en ucuz fiyatlarıyla sadece tek güne özel indirim: 799 TL'ye düştü!

ŞOK Marketler Bu hafta indirim yağmuruna tutacak. Katalog indirimlerini görmeden alışverişe çıkmayın...

Aktüel
26 Ocak 2023 - 23:15
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Akıllı telefonun adresi ŞOK market oldu! Piyasanın en ucuz fiyatlarıyla sadece tek güne özel indirim: 799 TL'ye düştü!
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ŞOK’TA ŞOK FİYATLARA HAZIR MISINIZ?



ŞOK Marketler bu haftanın katolog ürünlerini açıkladı. Bu Çarşamba ŞOK Market indirimli ürünlerine yenilerini ekledi. Yüzlerce üründe devam eden indirimlere ek ŞOK Market katolog ürünlerini de açıkladı. İşte Detaylar…

Her hafta indirimli ürünlere vatandaşların karşısına gelen ŞOK Market bu hafta da dopdolu indirimlerle geldi. Evinizin ihtiyaçlarından kişisel ihtiyaçlarınıza kadar bir çok ürünü en uygun fiyata temin edebilirsiniz.



Bu hafta raflara indirim yağıyor. Sizde size uygun evinizin ihtiyaçlarını tamamlamak için ŞOK Markete uğramayı ihmal etmeyin. Peki hangi ürünlerde indirim var?

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Bu HAFTANIN İNDİRİMLERİ

25 Ocak indirim kataloğu yine indirim dolu. İndirimlerden bazıları da şunlar:

Kiwi portatif buharlı kırışık giderici

Seowood ahşap sepet

Petek çamaşır sepeti

İtme kapak çöp kovası

Petek WC fırça

Pastel kurutmalık

Ütü masası

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Tüy toplayıcı

Derz dolgusu

Klozet kapağı

Slim mablen askı 9’lu

Yağmur çamaşır mandalı 36’lı

Arzum saç kurutma makinesi

Nisanla yağ analizli dijital banyo baskülü

Ahşap kirli sepeti raf

Kirli sepeti 55 L

Petek mandallık

4 fonksiyonlu platin mafsallı duş seti

EDİTÖR
Senay Tamince
Senay Tamince
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