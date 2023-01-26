Akıllı telefonun adresi ŞOK market oldu! Piyasanın en ucuz fiyatlarıyla sadece tek güne özel indirim: 799 TL'ye düştü!

ŞOK’TA ŞOK FİYATLARA HAZIR MISINIZ?













Bu HAFTANIN İNDİRİMLERİ

ŞOK Marketler bu haftanın katolog ürünlerini açıkladı. Bu Çarşamba ŞOK Market indirimli ürünlerine yenilerini ekledi. Yüzlerce üründe devam eden indirimlere ek ŞOK Market katolog ürünlerini de açıkladı. İşte Detaylar… Her hafta indirimli ürünlere vatandaşların karşısına gelen ŞOK Market bu hafta da dopdolu indirimlerle geldi. Evinizin ihtiyaçlarından kişisel ihtiyaçlarınıza kadar bir çok ürünü en uygun fiyata temin edebilirsiniz.Bu hafta raflara indirim yağıyor. Sizde size uygun evinizin ihtiyaçlarını tamamlamak için ŞOK Markete uğramayı ihmal etmeyin. Peki hangi ürünlerde indirim var?25 Ocak indirim kataloğu yine indirim dolu. İndirimlerden bazıları da şunlar: Kiwi portatif buharlı kırışık giderici Seowood ahşap sepet Petek çamaşır sepeti İtme kapak çöp kovası Petek WC fırça Pastel kurutmalık Ütü masasıTüy toplayıcı Derz dolgusu Klozet kapağı Slim mablen askı 9’lu Yağmur çamaşır mandalı 36’lı Arzum saç kurutma makinesi Nisanla yağ analizli dijital banyo baskülü Ahşap kirli sepeti raf Kirli sepeti 55 L Petek mandallık 4 fonksiyonlu platin mafsallı duş seti