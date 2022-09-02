Akıma Kapılan Genç Hayatını Kaybetti

Adana'da elektrik direğine çıkan bir kişi akıma kapılarak hayata gözlerini yumdu.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Aykut Oruç, Adnan Menderes Bulvarında elektrik direğine çıktı. Oruç, bir müddet sonra akıma kapıldı. Çevredeki vatandaşlar Oruç'u fark edince sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler akımı kesip Oruç'u indirdiklerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Oruç'un cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.