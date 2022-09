Akkuyu’daki nükleer santral en şiddetli depreme dayanacak şekilde inşa ediliyor

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Rusya'da ve dünya üzerinde yeni 3+ nesil nükleer güç ünitelerini aktif şekilde inşa etmeye devam etmekte. Bugün itibarıyla bu teknolojiyi tercih eden ülkeler arasında Finlandiya, Macaristan, Bangladeş, Belarus ve Mısır'ın da aralarında bulunduğu toplam 11 ülke bulunuyor. Mersin'de inşası sürmekte olan Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'de de yeni 3+ nesil VVER 1200 tipi reaktör kullanılacak. Akkuyu NGS ile aynı reaktör tipine sahip olan Leningrad NGS-2'yi ziyaret eden İhlas haber Ajansı (İHA), santralde uygulanan güvenlik önlemlerini uzmanlardan ve yetkililerden dinledi.

"En şiddetli depreme dayanır"

Leningrad Nükleer Santrali Genel Müdürü Pereguda Vladimir İvanoviç, Türkiye'de de kendilerinde var olan VVER-1200 tip reaktörün kurulduğunu söyledi. 4 bariyer güvenlik sisteminin bire bir Türkiye'de de kullanıldığını belirten İvanoviç, "Tahmini olarak en şiddetli depremin olma durumuna dahi güvenlik önlemi alınıyor. Binanın ve temelin sağlamlığı, güvenlik sistemleri ve yapısal özelliklerin Türkiye'deki en güçlü depremleri ve hatta en büyük büyüklükte meydana gelebilecek depremlere ve diğer dış etkilere karşı da dikkate alınarak yapılandırılması ile sağlanmaktadır” şeklinde konuştu.

"50 yıldır herhangi bir radyasyon artması olmadı"

Nükleer sızıntısıyla ilgili soruya da cevap veren İvanoviç, "Türkiye'de yapılan proje zaten bizde çalışıyor. Yani Türkiye'de yapılan santralin bire bir aynısı bizde çalışıyor artık. İki ünitesi var, bunlar 3+ nesil VVER-1200 reaktöre sahip. Sizde monte edilecek güvenlik sistemi projeye göre yüzde 100 çevrenin korunmasını sağlıyor. Şehrin, toprağın, suyun, ormanların hiçbir şekilde radyasyon oranının artmaması gerekiyor. Bizde gördüğünüz güvenlik sistemleri sizde de sağlanacaktır. 50 yıldır bizde herhangi bir şekilde radyasyon artması olmadı" ifadelerini kullandı.

"Her iki ampulden biri bizim elektrik enerjimizle yanıyor"

Leningrad Nükleer Santrali Enformasyon ve Halkla İlişkiler Departmanı Başkanı Kaşin Nikolai Veniaminoviç ise, Leningrad NGS'deki yeni tip VVER-1200 tip reaktörün an itibariyle iki tanesinin kendilerinde çalıştığını bilgisini verdi. Akkuyu'da da bunların aynısının kurulduğunun idda eden Kaşin, "24 saat çalışıyorlar. Her gün her ünite yaklaşık 28 milyon kilowatt saat enerji üretiyorlar. Sadece elektrik üretimiyle sınırlı kalmıyoruz, kalan ısıda etrafındaki şehri ısıtmak için kullanıyor. Örnek olarak Saint Petersburg'da 6 milyon kişi yaşıyor. Her iki ampulden biri bizim elektrik enerjimizle yanıyor. Bu bölgenin yüzde 55'inden fazlasının elektrik ihtiyacını biz üretiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"9 büyüklüğündeki bir depreme bile dayanıklı binalar yapılıyor"

Bu santralin pek çok güvenli olduğuna öne çıkan Kaşin, "Bizim burası deprem bölgesi değil. Burada hiçbir zaman deprem olmuyor ancak yine ona rağmen 8 büyüklüğündeki bir depreme dayanıklı olarak inşa edildi. Türkiye deprem bölgesi olduğu için 9 büyüklüğündeki bir depreme bile dayanıklı binalar yapılıyor. Tabii ki hiç bu kadar şiddetli bir deprem olmadı ancak biz bu önlemleri alıyoruz, güvenliği en üst düzeyde sağlıyoruz” dedi.

Rusya'nın Leningrad bölgesine bağlı Sosnovy Bor şehrinde bulunan Leningrad NGS, St. Petersburg ili ve Leningrad bölgesinin enerji ihtiyacının yüzde 55'ten fazlasını karşılıyor. Leningrad NGS-2'de yeni 3+ Nesil VVER-1200 reaktörlü iki güç ünitesi bulunuyor.