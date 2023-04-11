AKP'de Süleyman Soylu gerginliği: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet edilmiş!

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Kabine toplantısı sırasında bir bakanın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan şikayetçi olduğu öğrenildi. Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayetlerini dile getiren bakan, Süleyman Soylu'nun konteynerleri fahiş fiyatlara AFAD'dan aldığını söyledi. Bakan Soylu'nun depremin vurduğu bölgelerin valilerine karşı sert duruşu da şikayet konusu oldu. Seyhan Avşar'ın mesajında konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:
“Cumhurbaşkanına çok yakın bir bakan, Erdoğan ile yaptığı toplantıda Bakan Soylu'dan şikayetçi oldu. Soylu'nun AFAD'dan fahiş fiyatlarla konteyner satın aldığını ifade etti. Soylu'nun deprem bölgesinden gelen delegelere çok sert davrandığını, bazı valilerin istifanın eşiğine geldiğini söyledi.