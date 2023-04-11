AKP'de Süleyman Soylu gerginliği: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet edilmiş!













“VALİLER İSTİFA NOKTASINDA”

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Kabine toplantısı sırasında bir bakanın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan şikayetçi olduğu öğrenildi. Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayetlerini dile getiren bakan, Süleyman Soylu'nun konteynerleri fahiş fiyatlara AFAD'dan aldığını söyledi. Bakan Soylu'nun depremin vurduğu bölgelerin valilerine karşı sert duruşu da şikayet konusu oldu. Seyhan Avşar'ın mesajında ​​konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:“Cumhurbaşkanına çok yakın bir bakan, Erdoğan ile yaptığı toplantıda Bakan Soylu'dan şikayetçi oldu. Soylu'nun AFAD'dan fahiş fiyatlarla konteyner satın aldığını ifade etti. Soylu'nun deprem bölgesinden gelen delegelere çok sert davrandığını, bazı valilerin istifanın eşiğine geldiğini söyledi."11 ili birden yıkıma uğratan Kahramanmaraş depremi üzerinden yaklaşık iki ay geçti. Bütün bakanlar, AKP ve CHP delegeleri afet bölgesine gittiler. Deprem bölgesinde yaşanan sıkıntıların bir kısmı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a iletilirken bu sıkıntılardan en önemlisi de bir bakanın şikayetiydi. Bakan, Erdoğan ile görüşmesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konteynerleri fahiş fiyatlara AFAD'dan satın aldığını söyledi. Bakan Soylu'nun deprem bölgesinde güvensizliğe neden olan diğer delege ve valilere uslüp olarak çok kötü davrandığını da söyledi. Bakan ayrıca, bazı valilerin istifa etmeyi düşündüklerini dile getirdi."