2023 seçimleri arifesinde nefes tutuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihini açıkladı. Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidecek. Beştepe'de 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi tarihi hakkında hazırlanan kararnameye imza atan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra kamuoyuna seçim tarihi duyurusunu yaptı. Gündeme ilişkin konuları değerlendiren Cumhurbaşkanı, AK Parti'den milletvekili olarak adaylıklarını koymak isteyenlere de önemli bir şart koştu.
GÜNDEM
10 Mart 2023 - 19:38
AKP'den milletvekili adaylığı için AFAD'a yardım bağışı şartı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'den milletvekili olarak adaylığını koymak isteyenlerin ilk olarak AFAD'a yardım bağışı yapmalarını onlara tek şart olarak koyduklarını açıkladı. Erdoğan ayrıca, seçim sürecinde kampanyalar için hazırlanmış olan müziklerin de yasak olduğunu söyledi.
GÜNDEM
10 Mart 2023 - 19:38