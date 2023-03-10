AKP'den milletvekili adaylığı için AFAD'a yardım bağışı şartı!













AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLIĞI İÇİN TEK ŞART AFAD'A BAĞIŞ

2023 seçimleri arifesinde nefes tutuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihini açıkladı. Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidecek. Beştepe'de 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi tarihi hakkında hazırlanan kararnameye imza atan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra kamuoyuna seçim tarihi duyurusunu yaptı. Gündeme ilişkin konuları değerlendiren Cumhurbaşkanı, AK Parti'den milletvekili olarak adaylıklarını koymak isteyenlere de önemli bir şart koştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan , partisinden aday olmak isteyenler için şartlar belirlendiğini belirtirken söz konusu şartları ise şu ifadelerle açıkladı: "AK Parti'den kimlerin milletvekili adayı olmak istediğine dair aldığımız bir kararı sizlerle paylaşmak istiyorum. Grubumuza katılmak için başvuran herkesin öncelikle AFAD'a yetkilimiz tarafından belirlenen asgari yardım tutarını ödemesi gerekmektedir. Umarım diğer partilere de örnek olur. Cumhur İttifakı çatısı altında aday olarak yarışa girecek ve Kongre'de temsil mücadelesi verecek herkesten bu yürekten çağrıya destek bekliyoruz." KAMPANYALAR MÜZİKSİZ YAPILACAK Konuşmasının ardından seçim kampanyaları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de yaşanan büyük felaketin ardından seçim kampanyaları için hazırlanmış olan tüm müzklerin yasaklandığını söyledi.