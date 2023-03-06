GÜNDEM
06 Mart 2023 - 19:06

AKP kanadından İmamoğlu ve Yavaş için hazırlanan 'cumhurbaşkanı yardımcılığı' formülüne itiraz!

İYİ Parti lideri Akşener'in cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'na sunduğu İmamoğlu ve Yavaş için cumhurbaşkanı yardımcılığı formül önerisine iktidar partisinden tepki geldi. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum, teklifin hukuka aykırı olduğunu belirterek, önerilen formülün anayasaya aykırı olduğunu söyledi. Uçum, "Anayasaya göre vesayet yetkileri belediye başkanının makamıyla birleştirilemez. Aynı kişinin hem başkan yardımcısı hem de belediye başkanı olması açıkça anayasaya aykırıdır." dedi.

GÜNDEM
06 Mart 2023 - 19:06
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AKP kanadından İmamoğlu ve Yavaş için hazırlanan 'cumhurbaşkanı yardımcılığı' formülüne itiraz!


Millet İttifakı ortaklarından Meral Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili verilen karara itiraz ederek masadan kalkmıştı. 6'lı masanın milli ittifakın halkın iradesini yansıtmadığını açıklamasının ardından ittifakın bugünkü son toplantısı öncesinde hararetli bir siyasi gündem oluştu. İYİ parti lideri, İmamoğlu ve Yavaş'ın "başkan yardımcısı" görevi verildiğinde masaya döneceğini söyledi. Kılıçdaroğlu ise Akşener ile görüşerek gelen son teklifi kabul etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DANIŞMANLARI İTİRAZ ETTİ

Ancak Akşener'in belediye başkanlarına 'başkan yardımcısı' önerisi cumhurbaşkanı başdanışmanı Ayhan Ogan'dan tepki gördü. Konuyla ilgili açıklama yayınlayan Ayhan Ogan, belediye başkanı makamıyla birlikte "başkan yardımcısı" olarak görev yapmasının anayasaya aykırı olduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanı Kıdemli Danışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikası Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Uçum, sunulan formülün hukuka aykırı olduğunu belirterek, “Anayasaya göre vesayet ve mahkeme belediye başkanı asla birleştirilemez (madde 127/5). Bir kişinin hem cumhurbaşkanı yardımcısı hem de belediye başkanı olması açık bir anayasa ihlalidir. Dünya sömürgecilerinin planları, dar çıkarlar için illegal ve akıl dışı çözüm arayışları beyhudedir. İnsanlar sorumluluk istiyor” dedi.

CHP MİLELTVEKİLİ KABOĞLU: GÖREVDEN AYRILMALARINA GEREK YOK

Öte yandan Anayasa Danışmanı ve Chp'de Mileltvekili olarak görev yapan İbrahim Kaboğlu, belediye başkanlarının resmi olarak milletvekili adayı statüsüne sahip olmadıkları için seçimden önce istifa etmelerine gerek olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı seçilmeleri halinde bu görevinden istifa etmelelerinin doğru olacağını ifade etti.

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